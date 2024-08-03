Сочи, Минводы и Грозный стали самыми популярными и быстрорастущими направлениями «Аэрофлота» в 2024 году

1 августа сайт «Аэрофлота» рассказал о самых популярных внутренних рейсах в 2024 году. За первые шесть месяцев авиакомпания перевезла на собственных рейсах по России 9,8 млн пассажиров. Это на 26% больше, чем в январе-июне прошлого года и на 15% больше, чем в первом полугодии допандемийного 2019 года, когда трафик составил 8,5 млн.

Самыми популярными внутренними направлениями по перевезенным пассажирам в 2024 году стали: