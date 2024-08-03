Сочи, Минводы и Грозный стали самыми популярными и быстрорастущими направлениями «Аэрофлота» в 2024 году
«Аэрофлот» назвал самые популярные направления внутри РФ за первую половину 2024 года
1 августа сайт «Аэрофлота» рассказал о самых популярных внутренних рейсах в 2024 году. За первые шесть месяцев авиакомпания перевезла на собственных рейсах по России 9,8 млн пассажиров. Это на 26% больше, чем в январе-июне прошлого года и на 15% больше, чем в первом полугодии допандемийного 2019 года, когда трафик составил 8,5 млн.
Самыми популярными внутренними направлениями по перевезенным пассажирам в 2024 году стали:
- Москва — Сочи — Москва (863 278 пассажиров),
- Москва — Санкт-Петербург — Москва (786 225 пасс.),
- Москва — Калининград — Москва (502 839 пасс.),
- Москва — Екатеринбург — Москва (463 207 пасс.),
- Москва — Минеральные Воды — Москва (418 609 пасс.),
- Москва — Владивосток — Москва (418 154 пасс.),
- Москва — Казань — Москва (371 723 пасс.),
- Москва — Уфа — Москва (329 427 пасс.),
- Москва — Самара — Москва (320 085 пасс.),
- Москва — Челябинск — Москва (299 710 пасс.).
«Самый многострадальный»:
Без учета дочерних компаний самый быстрый рост пассажиропотока за первое полугодие (по сравнению с тем же периодом 2023-го) зафиксировали на следующих направлениях:
- Москва — Кировск — Москва (+114%, перевезено 51 816 пасс.),
- Москва — Пенза — Москва (+110%, перевезено 47 451 пасс.),
- Москва — Мурманск — Москва (+97%, перевезено 233 565 пасс.),
- Москва — Грозный — Москва (+83%, перевезено 88 243 пасс.),
- Москва — Челябинск — Москва (+79%, перевезено 299 710 пасс.),
- Москва — Оренбург — Москва (+72%, перевезено 184 354 пасс.),
- Москва — Новосибирск — Москва (+54%, перевезено 220 030 пасс.),
- Екатеринбург — Сочи — Екатеринбург (+54%, перевезено 82 634 пасс.),
- Москва — Новокузнецк — Москва (+49%, перевезено 72 829 пасс.),
- Москва — Кемерово — Москва (+48%, перевезено 78 866 пасс.).
Как сообщали Юга.ру, в июле источники заявили, что из-за нехватки персонала «Аэрофлот» задержал сотни и отменил десятки рейсов за два дня только в одном аэропорту Москвы. Авиакомпания опровергла «информацию о недостатке кадров», пояснив, что «в пиковые периоды <...> часть рейсов объединялась и выполнялась на широкофюзеляжном флоте в связи с перераспределением провозных емкостей».