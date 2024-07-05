«Аэрофлот» опроверг заявления о том, что компания задерживала и отменяла рейсы, не набирая бортпроводников

2 июля телеграм-канал «Авиаторщина», ссылаясь на три источника, заявил, что у «Аэрофлота» не хватает сотрудников для бесперебойной работы. Из-за этого за уикэнд 29-30 июня только в Шереметьево задержали около 330 рейсов, 20 рейсов отменили. В списке рейсов, затронутых сбоем, был и аэропорт Минеральных Вод. «Авиакомпания не могла собрать на рейсы экипажи — ставить было попросту некого. Диспетчерам отдела планирования не удавалось найти бортпроводников для укомплектования экипажей, а резерва не хватало. Доходило до того, что самолеты были готовы к вылету и все пассажиры уже сидели на своих местах, а бортпроводников все еще не было». По данным телеграм-канала, «Аэрофлот» отправлял десятки рейсов с сокращенными экипажами — с четырьмя бортпроводниками вместо требуемых пяти.

Источники винят во всем «отвратительный график»: «Очень много «колец» и полетов пассажиром, не учитывающихся в саннорме. В итоге вместо 90 часов бортпроводники проводят в воздухе по 110. А в свободное от работы время у них стоит тех. учеба, которая не учитывается в рабочем времени. В итоге у членов экипажей попросту нет выходных, а сейчас (в пиковый период) нормальный отпуск им не дают, поэтому они вынуждены брать больничные или увольняться». С похожими проблемами столкнулись и пилоты: источники сообщили, что «в конце июня всему летному руководству нацпера приходилось летать, так как не хватало рядовых сотрудников, чтобы закрыть рейсы». Позже 2 июля телеграм-канал Baza опубликовал переписку из «внутреннего чата сотрудников», в котором состоит больше 7,3 тыс. пользователей. Чат называется «Наш Аэрофлот». Переписка подтверждает часть заключений, сделанных авторами «Авиаторщины».

Ночью 2 июля ТАСС опубликовало позицию «Аэрофлота», который опроверг «информацию о недостатке кадров». «Информация о количестве задержанных рейсов за прошедшие выходные дни, распространяемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности. У «Аэрофлота» достаточно летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы. Планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативными требованиями», — сказано в заявлении. Сотрудники авиакомпании добавили, что «в пиковые периоды интенсивного летнего расписания, которые, как правило, приходятся на выходные дни, небольшая часть рейсов объединялась и выполнялась на широкофюзеляжном флоте в связи с перераспределением провозных емкостей». 4 июля телеграм-канал «Российский союз туриндустрии» сообщил о забастовке авиадиспетчеров, которая длится с 3 по 14 июля аэропорту Антальи. Из-за нее задерживаются многие рейсы, в том числе российские. Отраслевой турецкий профсоюз решил начать протесты из-за «игнорирования их требований о повышении зарплат и улучшении условий труда».