Сергей Галицкий опустился на семь строчек в рейтинге богатейших людей мира

Президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занял 467 место в рейтинге богатейших людей мира

2 августа агентство Bloomberg Billionaires Index опубликовало рейтинг богатейших людей мира. Краснодарский меценат Сергей Галицкий занял в нем 467 место.

На 1 августа состояние бизнесмена оценили в 6,27 млрд долларов. Согласно данным портала, с начала 2024 года доход Галицкого вырос на 537 млн долларов.

Отметим, что неделю назад он занимал 460 место в рейтинге богатейших людей планеты. За 2023 год бизнесмен увеличил свое состояние на 973 млн долларов.