Сергей Галицкий опустился на семь строчек в рейтинге богатейших людей мира
Президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занял 467 место в рейтинге богатейших людей мира
2 августа агентство Bloomberg Billionaires Index опубликовало рейтинг богатейших людей мира. Краснодарский меценат Сергей Галицкий занял в нем 467 место.
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На 1 августа состояние бизнесмена оценили в 6,27 млрд долларов. Согласно данным портала, с начала 2024 года доход Галицкого вырос на 537 млн долларов.
Отметим, что неделю назад он занимал 460 место в рейтинге богатейших людей планеты. За 2023 год бизнесмен увеличил свое состояние на 973 млн долларов.
14 августа 2023 года Сергею Галицкому исполнилось 56 лет. Юга.ру рассказывали интересные факты из жизни краснодарского миллиардера. Прочитать их можно здесь.
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