В Краснодарском крае в выходные ночные температуры опустятся до 11 °С
Синоптики рассказали о погоде на Кубани в ближайшие выходные, 3 и 4 августа
Краснодарский ЦГМС сообщил, на Кубани 3 и 4 августа ожидается переменная облачность. Днем и вечером на юге региона возможен кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра до 7-12 м/с.
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Температура воздуха в Краснодарском крае ночью 15-20 °С, днем — 30-35 °С. На Азовском побережье ночью до 18-23 °С, а в юго-восточных предгорных районах — 11-16 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 20-25 °С.
На Черноморском побережье 3 и 4 августа прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 29-34 °С.
По данным синоптиков, в Краснодаре в ближайшие выходные будет солнечно, без осадков. Ветер днем и вечером до 6-11 м/с. Температура воздуха в городе в субботу, 3 августа, ночью — 17-19 °С, а днем до 33-35 °С. В воскресенье, 4 августа, ночью — 18-20 °С, днем до 35-37 °С.
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