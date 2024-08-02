Краснодар оказался на 11 месте в рейтинге экологически чистых городов-миллионников РФ
Эксперты подсчитали экоиндекс российских городов-миллионников и выяснили, где удобнее вести экологичный образ жизни
Аналитики 2ГИС опубликовали рейтинг экологически чистых городов-миллионников России. Краснодар оказался на 11 месте.
«До 245 единиц мусора на 100 метров»:
В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва и Пермь. Последнее место занял Челябинск.
Рейтинг составили на основе исследования, проведенного при участии экспертов научного центра Smart Urban Nature РУДН.
Эксперты подсчитывали экоиндекс по 31 критерию в шести направлениях. Среди них: доступность воды и парков, обеспеченность велодорожками, транспорт, экопрактики и самочувствие жителей.
Позицию в рейтинге определяли исходя из суммы баллов по всем направлениям — чем выше балл города, тем выше его экологический индекс.
Также с апреля по май 2024 года аналитики провели опросы среди населения. Более 4 тысяч граждан ответили на вопросы о развитии экоинфраструктуры в их городе.
Напомним, что краснодарцев 3 августа приглашают сдать вторсырье на переработку.
Как писали Юга.ру, жителей Краснодара призвали проголосовать за спасение векового дуба.