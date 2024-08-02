Мэрия Сочи добавит новые платные парковки. Жители жалуются, что в центре не осталось бесплатных стоянок
В центре Сочи в августе появятся две новые платные парковки. Чем недовольны местные жители?
31 июля департамент транспорта Сочи сообщил, что с 5 августа в городе начнут работать две новые платные парковки — на улицах Роз и Воровского.
На платных участках наносят разметку синего цвета и устанавливают дорожные знаки. Теперь в Сочи платные стоянки расположены на 33 улицах.
Жители Краснодара заплатили 191 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года:
Жители города недовольны решением мэрии. Под постом дептранса и в пабликах появилось множество комментариев. В основном жалуются люди, живущие или работающие в центре.
Вот некоторые из самых ярких комментариев:
- «Ни одной бесплатной парковки в центре не осталось. А как быть, если ты работаешь на улицах Воровского/Роз/Конституции с 9 утра до 18 часов 5 дней в неделю? Если живешь далеко и об общественном транспорте не может идти речь».
- «А если живешь там же в центре и на придомовой парковке, которая рассчитана на 10 машин, нет свободного места».
- «Что делать работягам, которые приезжают на работу рано утром в центр, допустим с Дагомыса или там живут. От зарплаты им отдать по 1000 рублей за парковку в день?»
- «Так это не облегчит дороги. Значит машины будут кидать там, где нет платной парковки».
Платные парковки в Сочи работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В Центральном районе парковка стоит 100 рублей в час, в Адлерском — 80 рублей, в Хостинском районе — 48 рублей. В выходные и праздничные дни, а также ночью — бесплатно.
Оплатить парковку можно несколькими способами:
- через личный профиль на сайте parkingsochi.ru;
- в мобильном приложении RuРarking;
- в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах Сбербанка;
- с помощью смс на номер 7878 с текстом: P193*номер парковки*номер автомобиля с указанием региона*количество часов.
Как писали Юга.ру, мэрия Сочи отметила платные парковки синей дорожной разметкой.
В Сочи многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться городскими парковками.