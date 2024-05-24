Мэрия Сочи отметила платные парковки синей дорожной разметкой

На дорогах Сочи ввели новые разметки. Зоны платных парковок теперь отмечают синей прерывистой линией

24 мая мэрия Сочи сообщила, что зоны платной парковки пометили синей прерывистой линией. Новая разметка появилась на трех улицах — Чайковского, Несебрской и Северной.

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«Это позволяет автомобилистам быстро и легко понять, что перед ними платная парковка», — отметил директор департамента транспорта Сочи Александр Кулик.

Платные парковки в Сочи расположены на 24 улицах. Они работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В Центральном районе парковка стоит 100 рублей в час, в Адлерском — 80 рублей, в Хостинском районе — 48 рублей. В выходные и праздничные дни, а также ночью — бесплатно. Оплатить парковку можно несколькими способами: через личный профиль на сайте parkingsochi.ru;

в мобильном приложении RuРarking;

в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах Сбербанка;

с помощью смс на номер 7878 с текстом: P193*номер парковки*номер автомобиля с указанием региона*количество часов.

Минтранс и ГИБДД внесли изменения в ПДД 1 марта 2023 года. Зоны платной парковки решили обозначать синими линиями, а бесплатной — белыми. Это призвано помогать водителям быстрее ориентироваться при выборе парковки.