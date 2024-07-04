Жители Краснодара заплатили 191 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года. Введут ли скидки для неплательщиков?

Всего с начала года в бюджет Краснодара от парковочной деятельности поступило более 300 млн рублей. Из них 121,8 млн рублей — от уплаты парковки

2 июля департамент транспорта Краснодара сообщил, что с начала 2024 года город на платных парковках заработал более 300 млн рублей.

Большая часть этой суммы пришла от штрафов неплательщиков — 191 млн рублей, еще 121,8 млн — от уплаты за стоянки.