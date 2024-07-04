Жители Краснодара заплатили 191 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года. Введут ли скидки для неплательщиков?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Паркомат © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Паркомат © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Всего с начала года в бюджет Краснодара от парковочной деятельности поступило более 300 млн рублей. Из них 121,8 млн рублей — от уплаты парковки

2 июля департамент транспорта Краснодара сообщил, что с начала 2024 года город на платных парковках заработал более 300 млн рублей. 

Большая часть этой суммы пришла от штрафов неплательщиков — 191 млн рублей, еще 121,8 млн — от уплаты за стоянки.

26 авто в день:

4 июля газета «Ведомости» сообщила, что регионы РФ смогут ввести на своей территории скидку 50% на оплату штрафов за нарушение правил парковки. Это будет возможно при условии, если водитель оплатит штраф через электронные сервисы в течение 20 дней. 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу. На данный момент такая скидка уже действует в Москве. 

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара открыла семь новых платных парковок, а на четырех стоянках увеличила количество мест.

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Жители Краснодара заплатили 191 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года. Введут ли скидки для неплательщиков?
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