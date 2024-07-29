Жара и небольшие дожди. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние дни июля

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В начале недели снова будет жарко, однако со вторника регион охладят дожди. Рассказываем прогноз погоды на 29, 30 и 31 июля

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в понедельник, 29 июля, в температура воздуха в регионе прогреется до +28-33 °С. Осадков не ожидается, на Черноморском побережье порывы ветра достигнут 14 м/с. В Краснодаре будет солнечно и жарко — до +36 °С.

Однако уже во вторник и среду в Краснодарском крае могут пройти дожди с градом, а порывы ветра при грозе достигнут 15–20 м/с. В среднем по краю дневные температуры будут держаться в районе +28-33 °С, а на Черноморском побережье 31 июля станет чуть прохладнее — до +26-31 °С.

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МЧС по Краснодарскому краю вновь объявило штормовое предупреждение о высокой пожароопасности 5 класса 29 и 30 июля. В случае ЧС звоните по телефонам: 112101 или 8 (861) 268–64–40.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 июля планово отключат свет и воду в нескольких микрорайонах.

Краснодар Погода Пожароопасность Пожары Штормовые предупреждения

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