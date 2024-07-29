Сильная магнитная буря накроет Краснодар на двое суток

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на 29 июля на Солнце произошла вспышка, которая вошла в топ-20 самых мощных за 2024 год.

Это спровоцировало на Земле сильную магнитную бурю, которая продлится почти двое суток — с 29 по 31 июля. Ближайшей ночью будет слабая геомагнитная активность класса G1, однако 30 июля она достигнет максимального уровня G3. В среду, 31 июля, магнитная буря пойдет на спад.