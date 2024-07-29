Сильная магнитная буря накроет Краснодар на двое суток
Пик геомагнитной активности ожидается 30 июля после 12:00
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на 29 июля на Солнце произошла вспышка, которая вошла в топ-20 самых мощных за 2024 год.
Это спровоцировало на Земле сильную магнитную бурю, которая продлится почти двое суток — с 29 по 31 июля. Ближайшей ночью будет слабая геомагнитная активность класса G1, однако 30 июля она достигнет максимального уровня G3. В среду, 31 июля, магнитная буря пойдет на спад.
«Прямо на сапборд выскакивают»:
«Фобос» напомнил, что метеозависимые люди могут почувствовать недомогание в период магнитных бурь. В группе риска, в первую очередь, люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.
«Во время магнитных бурь нужно поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню, также поможет утренняя зарядка и контрастный душ», — добавили в центре погоды.
Как писали Юга.ру, в начале недели снова будет жарко, однако со вторника регион охладят дожди. Рассказываем прогноз погоды на 29, 30 и 31 июля.