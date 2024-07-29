Сильная магнитная буря накроет Краснодар на двое суток

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik

Пик геомагнитной активности ожидается 30 июля после 12:00

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на 29 июля на Солнце произошла вспышка, которая вошла в топ-20 самых мощных за 2024 год.

Это спровоцировало на Земле сильную магнитную бурю, которая продлится почти двое суток — с 29 по 31 июля. Ближайшей ночью будет слабая геомагнитная активность класса G1, однако 30 июля она достигнет максимального уровня G3. В среду, 31 июля, магнитная буря пойдет на спад.

«Прямо на сапборд выскакивают»:

«Фобос» напомнил, что метеозависимые люди могут почувствовать недомогание в период магнитных бурь. В группе риска, в первую очередь, люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.

«Во время магнитных бурь нужно поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню, также поможет утренняя зарядка и контрастный душ», — добавили в центре погоды.

Как писали Юга.ру, в начале недели снова будет жарко, однако со вторника регион охладят дожди. Рассказываем прогноз погоды на 29, 30 и 31 июля.

Здоровье Космос Краснодар Наука Погода

Новости

Сильная магнитная буря накроет Краснодар на двое суток
«До 245 единиц мусора на 100 метров». Ученые назвали самые чистые и грязные пляжи Сочи
Поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области: пострадали 100 человек
Власти Краснодара построят ливневый коллектор на Западном Обходе к 2025 году. Сюда будет уходить дождевая вода с городских улиц
Власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2024 году
В Краснодарском крае планируют построить 11 бомбоубежищ за 81,5 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте