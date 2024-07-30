Кавказский заповедник закрыл маршрут к озеру Кардывач в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Казанцева, wikimedia.org
    © Фото Сергея Казанцева, wikimedia.org

Допуск на туристический маршрут №9 «Урочище Энгельмановы поляны» — «Озеро Кардывач» ограничили на три дня

29 июля телеграм-канал Кавказского заповедника сообщил, что проход по маршруту №9 до озера Кардывач будет временно ограничен с 1 по 3 августа. В этот период администрация не будет выдавать пропуска.

«Соответствующий приказ подписал директор Кавказского заповедника. Данные меры связаны с проведением мероприятий по обеспечению режима особой охраны Кавказского заповедника и Сочинского заказника», — говорится в сообщении.

Два озера, альпаки и эндемики:

Туристов просят перенести даты похода, если это невозможно, Кавказский заповедник вернет деньги за приобретенный пропуск.

Подробности можно уточнить по телефону отдела туризма: 8 988 150-01-02.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи открыли два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида.

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Кавказский заповедник закрыл маршрут к озеру Кардывач в Сочи
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