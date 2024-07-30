Кавказский заповедник закрыл маршрут к озеру Кардывач в Сочи

Допуск на туристический маршрут №9 «Урочище Энгельмановы поляны» — «Озеро Кардывач» ограничили на три дня

29 июля телеграм-канал Кавказского заповедника сообщил, что проход по маршруту №9 до озера Кардывач будет временно ограничен с 1 по 3 августа. В этот период администрация не будет выдавать пропуска.

«Соответствующий приказ подписал директор Кавказского заповедника. Данные меры связаны с проведением мероприятий по обеспечению режима особой охраны Кавказского заповедника и Сочинского заказника», — говорится в сообщении.