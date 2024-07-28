Знаменитый композитор обвинил севастопольский театр в пиратстве

Крым, В мире

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  • © Фото wavebreakmedia_micro, ru.freepik.com
    © Фото wavebreakmedia_micro, ru.freepik.com

Композитор Филип Гласс написал Севастопольскому театру оперы и балета открытое письмо с обвинениями в пиратстве

Американский композитор Филип Гласс опубликовал на своей странице в сети «Х» (заблокирована в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Севастопольского театра оперы и балета.

«Мне стало известно, что на следующей неделе у вас запланирована премьера спектакля «Грозовой перевал» с использованием моей музыки и моего имени на афишах. Разрешения на их использование у меня никто не спрашивал и я его никому не давал. Таким образом, это акт пиратства», — пишет композитор.

Далее Филип Гласс подчеркивает, что подобные действия со стороны театра являются прямым нарушением Бернской конвенции об охране авторских прав, которая подписана, в числе прочих, и Россией.

«Я понимаю, что в нынешней ситуации у меня нет никакой возможности реализовать свои права, чтобы предотвратить этот акт пиратства. Тем не менее, я уведомляю вас о своем неистовом несогласии с вашими действиями», — резюмирует автор.

Филип Гласс считается одним из самых влиятельных композиторов современности. Он автор 15 опер, 14 симфоний, музыки для церемонии открытия Олимпиады-1984, саундтреков к кинофильмам «Часы», «Иллюзионист», «Коянискацци», «Левиафан» и многим другим. Его работы трижды номинировались на премию «Оскар», а музыка к фильму «Шоу Трумана» удостоена «Золотого Глобуса».

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