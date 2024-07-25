Юрист: повышение судебных пошлин противоречит Конституции

23 июля Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают многократное повышение госпошлин за обращения в суды. Нововведения вызвали острую дискуссию в экспертном сообществе. Специально для Юга.ру поправки прокомментировал юрист Арег Оганесян .

Эксперт считает, что нововведения противоречат Конституции. По его словам, увеличение пошлин может привести к тому, что судебная защита станет доступна только обеспеченным гражданам. «Это прямо противоречит 46-й статье Конституции РФ, которая закрепляет гарантированный доступ к правосудию каждому гражданину», — заявил Оганесян.

Вместе с этим Оганесян признает, что повышение пошлин может снизить нагрузку на судебную систему, так как граждане будут тщательнее оценивать рентабельность спора. «Дело в том, что, даже если подать в суд заведомо проигрышное дело, судья должен будет его рассмотреть по всем правилам судопроизводства, а это — огромный объем работы», — отмечает эксперт.

Юрист считает, что повышение пошлин необходимо, но в разумных пределах и не во всех видах судопроизводства.