Юрист: повышение судебных пошлин противоречит Конституции
Юрист Арег Оганесян прокомментировал принятые Госдумой поправки в Налоговый кодекс
23 июля Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают многократное повышение госпошлин за обращения в суды. Нововведения вызвали острую дискуссию в экспертном сообществе. Специально для Юга.ру поправки прокомментировал юрист Арег Оганесян.
Эксперт считает, что нововведения противоречат Конституции. По его словам, увеличение пошлин может привести к тому, что судебная защита станет доступна только обеспеченным гражданам. «Это прямо противоречит 46-й статье Конституции РФ, которая закрепляет гарантированный доступ к правосудию каждому гражданину», — заявил Оганесян.
Вместе с этим Оганесян признает, что повышение пошлин может снизить нагрузку на судебную систему, так как граждане будут тщательнее оценивать рентабельность спора. «Дело в том, что, даже если подать в суд заведомо проигрышное дело, судья должен будет его рассмотреть по всем правилам судопроизводства, а это — огромный объем работы», — отмечает эксперт.
Юрист считает, что повышение пошлин необходимо, но в разумных пределах и не во всех видах судопроизводства.
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