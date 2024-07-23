Духовенства Дагестана и Карачаево-Черкесии временно запретили носить никаб — мусульманский головной убор, закрывающий лицо. Но какова юридическая сила этого запрета?

Социолог и юрист Расул Абдулхаликов прокомментировал для Юга.ру дискуссию вокруг запрета никабов в республиках Северного Кавказа.

«Эти запреты не обладают общеобязательной юридической силой. Они распространяются в первую очередь на членов религиозных организаций, но и здесь есть нюансы. Мусульманское пространство значительно свободнее православия, оно не подчиняется жесткой вертикали», — объяснил эксперт.

Тем не менее, по мнению Абдулхаликова, запреты создают почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

«Некоторые сотрудники полиции, мотивированные личными взглядами или служебным рвением, могут оказывать давление на женщин в никабах. И такие прецеденты уже есть», — рассказал Абдулхаликов.

Он привел в пример ситуацию с ограничением абортов в некоторых регионах, где региональные власти поддержали антиабортную риторику представителей церкви. В результате женщины, желающие прервать беременность, столкнулись с нарушением своих прав со стороны работников социальных и медицинских учреждений.