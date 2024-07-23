Чем грозит ношение никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии? Комментарий юриста
Духовенства Дагестана и Карачаево-Черкесии временно запретили носить никаб — мусульманский головной убор, закрывающий лицо. Но какова юридическая сила этого запрета?
Социолог и юрист Расул Абдулхаликов прокомментировал для Юга.ру дискуссию вокруг запрета никабов в республиках Северного Кавказа.
«Эти запреты не обладают общеобязательной юридической силой. Они распространяются в первую очередь на членов религиозных организаций, но и здесь есть нюансы. Мусульманское пространство значительно свободнее православия, оно не подчиняется жесткой вертикали», — объяснил эксперт.
Тем не менее, по мнению Абдулхаликова, запреты создают почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.
«Некоторые сотрудники полиции, мотивированные личными взглядами или служебным рвением, могут оказывать давление на женщин в никабах. И такие прецеденты уже есть», — рассказал Абдулхаликов.
Он привел в пример ситуацию с ограничением абортов в некоторых регионах, где региональные власти поддержали антиабортную риторику представителей церкви. В результате женщины, желающие прервать беременность, столкнулись с нарушением своих прав со стороны работников социальных и медицинских учреждений.
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Напомним, что начале июля в Дагестане и Карачаево-Черкесии местное духовенство ввело временный запрет на ношение никаба. Это стало реакцией реакцией на теракты в Махачкале и Дербенте, произошедшие в 23 июня.
Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Владислав Даванков выступают за законодательный запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. По их мнению, никаб затрудняет идентификацию личности системами видеонаблюдения, что представляет угрозу в условиях террористической опасности. Даванков также считает, что ношение этого головного убора в учебных заведениях противоречит принципу светского образования.
Против законодательных запретов никаба выступает востоковед и общественный деятель Максим Шевченко. Он рассказал Юга.ру, что инициатива запрета никаба носит политический характер и преследует цель получить выгоду, спекулируя на этой теме. По мнению эксперта, вопрос о ношении никаба должно решать не государство, но сами мусульмане в рамках своих религиозных традиций.
Однако запрет на ношение никаба в общественных местах действует как в некоторых странах Европы, так и в странах с мусульманским большинством населения.
Подробнее о ситуации с запретом никаба можно прочитать в статье Юга.ру «Никаб раздора: могут ли запреты помирить безопасность и религиозную свободу на Северном Кавказе?»
Как сообщали Юга.ру, в республиках Северного Кавказа никаб носит очень малая доля женщин.