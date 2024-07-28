Краснодарские гамбургеры признаны самыми дорогими в России
Краснодар возглавил рейтинг крупных городов России с самой высокой себестоимостью приготовления классического гамбургера
Сервис «Едадил» проанализировал себестоимость приготовления классического гамбургера в крупных городах России и составил рейтинг на основе полученной информации — об этом сообщает телеграм-канал «Краснодар Телетайп».
Эксперты оценивали средние цены на ингредиенты для гамбургера: котлету из говядины, булочку с кунжутом, маринованные огурцы, красный лук, кетчуп и горчицу.
Городами с самыми дорогими гамбургерами — 113 рублей за одну штуку — в итоге были признаны Краснодар и Омск. Следом в списке идут Самара (111,5 рубля), Уфа и Ростов-на-Дону (по 111 рублей).
На другом полюсе рейтинга оказался Санкт-Петербург (83 ,8 рубля). Также в Топ-3 городов с наименьшей себестоимостью классического гамбургера вошли Казань (89,5 рубля) и Екатеринбург (97,5 рубля).
Напомним, что прямо сейчас в туристическом комплексе «Атамань» в разгаре картофельный фестиваль, а ранее на этой неделе в Краснодарском крае в промышленных масштабах решили выращивать хмель.