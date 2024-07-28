По улице Постовой до конца лета ограничат проезд

В связи с ремонтом водопровода с 29 июля для проезда автомобилей закроют одну полосу на улице Постовой в Краснодаре

С 29 июля по 31 августа «Росводоканал Краснодар» будет менять трубы водоснабжения в южной оконечности улицы Красной. Как уточняет пресс-служба мэрии, в связи с этими работами для движения автомобилей будет закрыта крайняя правая полоса улицы Постовой по направлению от Захарова к Октябрьской. Проезд на этот период организуют по встречной полосе.