По улице Постовой до конца лета ограничат проезд

Краснодарский край

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  • Улица Постовая будет частично перекрыта до 31 августа на отрезке от Захарова до Октябрьской © Скриншот сайта Google.com/maps
    Улица Постовая будет частично перекрыта до 31 августа на отрезке от Захарова до Октябрьской © Скриншот сайта Google.com/maps

В связи с ремонтом водопровода с 29 июля для проезда автомобилей закроют одну полосу на улице Постовой в Краснодаре

С 29 июля по 31 августа «Росводоканал Краснодар» будет менять трубы водоснабжения в южной оконечности улицы Красной. Как уточняет пресс-служба мэрии, в связи с этими работами для движения автомобилей будет закрыта крайняя правая полоса улицы Постовой по направлению от Захарова к Октябрьской. Проезд на этот период организуют по встречной полосе.

  • Красным отмечено, какая полоса будет закрыта для движения на улице Постовой с 29 июля по 31 августа 2024 г. © Скриншот сайта maps.google.com
    Красным отмечено, какая полоса будет закрыта для движения на улице Постовой с 29 июля по 31 августа 2024 г. © Скриншот сайта maps.google.com

Ранее на этой неделе на трассе М-4 «Дон» началось строительство двух надземных переходов, а фонтаны в Сириусе и Краснодаре в преддверии Дня ВДВ закрыли на профилактику.

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