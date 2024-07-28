По улице Постовой до конца лета ограничат проезд
В связи с ремонтом водопровода с 29 июля для проезда автомобилей закроют одну полосу на улице Постовой в Краснодаре
С 29 июля по 31 августа «Росводоканал Краснодар» будет менять трубы водоснабжения в южной оконечности улицы Красной. Как уточняет пресс-служба мэрии, в связи с этими работами для движения автомобилей будет закрыта крайняя правая полоса улицы Постовой по направлению от Захарова к Октябрьской. Проезд на этот период организуют по встречной полосе.
Ранее на этой неделе на трассе М-4 «Дон» началось строительство двух надземных переходов, а фонтаны в Сириусе и Краснодаре в преддверии Дня ВДВ закрыли на профилактику.
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