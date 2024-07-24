В Краснодарском крае и Адыгее начали строить надземные переходы на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» на Кубани и в Адыгее началось строительство двух надземных пешеходных переходов. Закончить работы планируют через год

24 июля пресс-служба госкомпании «Автодор» сообщила , что для безопасности пешеходов на 1327 — 1328 км и на 1362 — 1361 км трассы М-4 «Дон» дорожники начали возводить два надземных перехода. Сооружения построят в районе поселков Победитель и Дружелюбный (Восточный обход Краснодара), а также в районе поселка Псекупс в Адыгее.

На первом участке уже идут подготовительные работы. На втором — завершили устройство свай и арматурного каркаса на опорах пешеходного перехода и лестничных сходов.



В период курортного сезона на данных участках проезд автомобилей организован без ограничений. Завершить работы специалисты планируют к лету 2025 года.

В пресс-службе компании рассказали, что после ввода объектов в эксплуатацию на участке трассы М-4 «Дон» от границы с Ростовской областью до Горячего Ключа не останется наземных переходов.