Центр, Фестивальный и Музыкальный: у каких жителей Краснодара 24 июля снова отключат свет?

Краснодарцы ежедневно остаются без света. Публикуем адреса плановых отключений на 24 июля

«Электросети Кубани» опубликовали список адресов, где 24 июля отключат свет. Электричества не будет в период с 09:00 до 17:00.

Без света останутся улицы:

Гоголя, 74–86, 91, 93–95;

1 пр. Крупской, 8;

пр. Крупской, 2–12, 14;

Крупской, 4–8, 8/б;

Мира, 1/2, 2–4, 6–18, 35, 37;

Бородинская, 131/1, 131/2

Морская, 3–9;

Московская, 74;

Леваневского, 195;

Промышленная, 21/1, 21/2, 21/3, 21/6, 21/17, 21/9, 23/1;

Янковского, 191;

Красная, 42, 42а;

Красноармейская, 18/а, 26;

Комсомольская, 57;

Дачная, 1–94;

Селезнева, 110;

Тургенева, 88–96;

Бабушкина, 201–231;

Котовского, 74–82, 87–191;

пр. Новомарьинский, 42–63;

Братьев Игнатовых, 260–283;

Красных Партизан, 60, 170/1, 164, 168–188, 463–487, 489.

Также, по данным «ЕДДС» Краснодар, 24 июля в Карасунском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Отключили 14 трансформаторных подстанций.



Без электричества остались улицы: 2-я Пятилетка, Ставропольская, Селезнева, Ялтинская, Амурская, Енисейская и другие.

Помимо этого, телеграм-канал Прикубанского округа Краснодара сообщил об отключении электроэнергии в ЖК «Жемчужина» по адресам: улица Шаляпина, 30/1 и 30/2. Аварию обещают устранить до 14:00.

На время ремонта в сетях водоснабжения снизили давление. Администрация организовала подвоз питьевой воды.