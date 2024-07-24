Центр, Фестивальный и Музыкальный: у каких жителей Краснодара 24 июля снова отключат свет?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцы ежедневно остаются без света. Публикуем адреса плановых отключений на 24 июля

«Электросети Кубани» опубликовали список адресов, где 24 июля отключат свет. Электричества не будет в период с 09:00 до 17:00.

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Без света останутся улицы:

  • Гоголя, 74–86, 91, 93–95;
  • 1 пр. Крупской, 8;
  • пр. Крупской, 2–12, 14;
  • Крупской, 4–8, 8/б;
  • Мира, 1/2, 2–4, 6–18, 35, 37;
  • Бородинская, 131/1, 131/2
  • Морская, 3–9;
  • Московская, 74;
  • Леваневского, 195;
  • Промышленная, 21/1, 21/2, 21/3, 21/6, 21/17, 21/9, 23/1;
  • Янковского, 191;
  • Красная, 42, 42а;
  • Красноармейская, 18/а, 26;
  • Комсомольская, 57;
  • Дачная, 1–94;
  • Селезнева, 110;
  • Тургенева, 88–96;
  • Бабушкина, 201–231;
  • Котовского, 74–82, 87–191;
  • пр. Новомарьинский, 42–63;
  • Братьев Игнатовых, 260–283;
  • Красных Партизан, 60, 170/1, 164, 168–188, 463–487, 489.

Также, по данным «ЕДДС» Краснодар, 24 июля в Карасунском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Отключили 14 трансформаторных подстанций.

Без электричества остались улицы: 2-я Пятилетка, Ставропольская, Селезнева, Ялтинская, Амурская, Енисейская и другие.

Помимо этого, телеграм-канал Прикубанского округа Краснодара сообщил об отключении электроэнергии в ЖК «Жемчужина» по адресам: улица Шаляпина, 30/1 и 30/2. Аварию обещают устранить до 14:00.

На время ремонта в сетях водоснабжения снизили давление. Администрация организовала подвоз питьевой воды.

Напомним, что ранее мэр вводил график отключений электричества в Краснодаре до 21 июля.

Как писали Юга.ру, 20 июля жители микрорайона Россинского перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. Нескольких человек задержали, но, по словам местных жителей, быстро отпустили. На место приехал мэр и пообещал оставаться с гражданами, пока им не вернут свет. К вечеру того же дня электричество вновь появилось в домах митингующих.

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