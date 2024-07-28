Вышел первый трейлер фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

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  • Кадр из трейлера к фильму «Совершенный незнакомец» © Скриншот видео с YouTube-канала HypeFilms
    Кадр из трейлера к фильму «Совершенный незнакомец» © Скриншот видео с YouTube-канала HypeFilms

Студия Searchlight представила первый тизер-трейлер фильма «Совершенный незнакомец». В центре сюжета — биография певца Боба Дилана (18+)

YouTube-канал HypeFilms поделился коротким роликом фильма «Совершенный незнакомец» с русскими субтитрами. Джеймс Мэнголд («Переступить черту», «Логан») выступил режиссером байопика. Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Эль Фаннинг и Моника Барбаро исполнили главные роли.

Сатана, маньяки, пираты:

Биографическая лента рассказывает о карьере перца Боба Дилана и его постепенном переходе от фолк-звучания к року. Также в картине покажут, как 19-летний артист переехал в Нью-Йорк, записал свои первые хиты и познакомился с художницей Сильви Руссо.

Постановщики взяли за основу сценария фильма книгу «Переход Дилана к электрозвучанию» Элайджи Уолда. Фильм должен был выйти еще несколько лет назад, однако из-за пандемии коронавируса съемки несколько раз переносили. Релиз фильма состоится в декабре.

Как писали Юга.ру, кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила второй трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих».

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Вышел первый трейлер фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе
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