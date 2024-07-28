Вышел первый трейлер фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

Биографическая лента рассказывает о карьере перца Боба Дилана и его постепенном переходе от фолк-звучания к року. Также в картине покажут, как 19-летний артист переехал в Нью-Йорк, записал свои первые хиты и познакомился с художницей Сильви Руссо.

Постановщики взяли за основу сценария фильма книгу «Переход Дилана к электрозвучанию» Элайджи Уолда. Фильм должен был выйти еще несколько лет назад, однако из-за пандемии коронавируса съемки несколько раз переносили. Релиз фильма состоится в декабре.