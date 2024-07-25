На Эльбрусе установили первый в мире счетчик восхождений

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Вся Россия, В мире

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Группа энтузиастов из Санкт-Петербурга установила счетчик восхождений на вершине горы Эльбрус

23 июля полпред президента в СКФО Юрий Чайка сообщил в своем телеграм-канале, что энтузиасты из Санкт-Петербурга установили на вершине Эльбруса первый в мире счетчик восхождений. Устройство позволяет одним нажатием рычага учитывать каждое восхождение.

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Счетчик сделан из нержавеющей стали. Всего за час после установки на рычаг нажали более 20 человек.

По прогнозам создателей, срок жизни устройства составит минимум 50 лет. Оно сможет учесть до миллиона восхождений.

Напомним, что сезон восхождений на вершину Эльбруса продлится до октября 2024 года.

Как писали Юга.ру, в августе 2024 года на Эльбрусе откроют альпинистский городок с гостевыми домами.

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