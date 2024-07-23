Черемушки, Музыкальный и Западный обход: где в Краснодаре 23 июля не будет света?
В Краснодаре продолжаются отключения электричества. Делимся списком адресов, где 23 июля не будет света
На разных улицах Краснодара каждый день отключают свет. «Электросети Кубани» сообщили, что 23 июля с 09:00 до 17:00 электричества не будет у жителей нескольких улиц микрорайонов Черемушки, Музыкального, района Западного Обхода и других.
Свет отключат по адресам:
- Московская, 74;
- Семеновская, 83–111, 116–166;
- Парковая, 2–14;
- Рясная, 1–14;
- Борисовская, 1–15;
- Проезжая, 1–11, 14;
- Троицкая, 84–104, 141–175, 177;
- Средняя, 32/7;
- Поселковая, 12;
- Сергиевская, 1–17;
- Ивановская, 80–122, 147–191;
- пер. Троицкий 2, 9;
- пер. Троицкий 1, 9–10;
- Родниковая, 7–9;
- Кавказская, 139, 154;
- Ставропольская, 180, 184, 184/1, 204.
Если в списке нет вашего адреса, а свет все равно выключили — значит, произошла авария. Подробности можно узнать по телефону: 8 (861) 214–33–36.
Напомним, что ранее мэр вводил график отключений электричества в Краснодаре до 21 июля.
Как писали Юга.ру, 20 июля жители микрорайона Россинского перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. Нескольких человек задержали, но, по словам местных жителей, быстро отпустили. На место приехал мэр и пообещал оставаться с гражданами, пока им не вернут свет. К вечеру того же дня электричество вновь появилось в домах митингующих.