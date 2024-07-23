Черемушки, Музыкальный и Западный обход: где в Краснодаре 23 июля не будет света?

В Краснодаре продолжаются отключения электричества. Делимся списком адресов, где 23 июля не будет света

На разных улицах Краснодара каждый день отключают свет. «Электросети Кубани» сообщили, что 23 июля с 09:00 до 17:00 электричества не будет у жителей нескольких улиц микрорайонов Черемушки, Музыкального, района Западного Обхода и других.

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Свет отключат по адресам: Московская, 74;

Семеновская, 83–111, 116–166;

Парковая, 2–14;

Рясная, 1–14;

Борисовская, 1–15;

Проезжая, 1–11, 14;

Троицкая, 84–104, 141–175, 177;

Средняя, 32/7;

Поселковая, 12;

Сергиевская, 1–17;

Ивановская, 80–122, 147–191;

пер. Троицкий 2, 9;

пер. Троицкий 1, 9–10;

Родниковая, 7–9;

Кавказская, 139, 154;

Ставропольская, 180, 184, 184/1, 204.

Если в списке нет вашего адреса, а свет все равно выключили — значит, произошла авария. Подробности можно узнать по телефону: 8 (861) 214–33–36.