В сети появился первый трейлер драмы «Здесь» с Томом Хэнксом

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  • Кадр из трейлера к фильму «Здесь» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Здесь» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman

Компания Sony Pictures выпустила первый трейлер фильма Роберта Земекиса «Здесь» (18+)

YouTube-канал Kinoman поделился коротким дублированным роликом фильма «Здесь». Режиссёром картины выступил Роберт Земекис, поставивший «Назад в будущее». 67-летний Том Хэнкс исполнил главную роль. 56-летняя Робин Райт составила ему экранную пару. «Здесь» стала шестой совместной работой Земекиса и Хэнкса.

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Фильм основан на графическом романе Ричарда Макгуайра. В центре истории — влюблённые, которые позже становятся супругами. «Здесь» станет первым полнометражным фильмом, снятым с использованием технологии real-time deepfake. Камера всё время остается в одном и том же месте под фиксированным углом, снимая жизнь одного дома на протяжении нескольких десятилетий.

Премьера в кинотеатрах состоится 15 ноября.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер нового документального тру-крайм-сериала «Худший бывший на свете». При создании авторы использовали записи с камер видеонаблюдения, а также интервью с жертвами насилия.

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