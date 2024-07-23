В сети появился первый трейлер драмы «Здесь» с Томом Хэнксом

YouTube-канал Kinoman поделился коротким дублированным роликом фильма «Здесь». Режиссёром картины выступил Роберт Земекис, поставивший «Назад в будущее». 67-летний Том Хэнкс исполнил главную роль. 56-летняя Робин Райт составила ему экранную пару. «Здесь» стала шестой совместной работой Земекиса и Хэнкса.

Фильм основан на графическом романе Ричарда Макгуайра. В центре истории — влюблённые, которые позже становятся супругами. «Здесь» станет первым полнометражным фильмом, снятым с использованием технологии real-time deepfake. Камера всё время остается в одном и том же месте под фиксированным углом, снимая жизнь одного дома на протяжении нескольких десятилетий.

Премьера в кинотеатрах состоится 15 ноября.