В Краснодаре покажут музыкальный спектакль «Мост любви»

Одноклассники Юрка и Ленка полюбили друг друга, но это не мешало им постоянно ссориться, расставаться и возобновлять отношения. Однажды на скамейке они договорились, что через 20 лет на этом же месте и в то же время должны встретиться. Судьба распорядилась так, что влюбленные расстались, но не забыли друг друга. И вот Юрка решает пойти на свидание со своей Ленкой. Но он не знает, будет ли она ждать его.

Начало спектакля в 20:00 по адресу улица Красноармейская, 64. Стоимость билетов 1000-1200 рублей.