В Краснодаре покажут музыкальный спектакль «Мост любви»
В краснодарском театре Veritas 25 июля покажут спектакль о первой любви по мотивам рассказа Юрия Вяземского «Икебана на мосту» (16+)
Краснодарский театр Veritas анонсировал на 25 июля гастроли Андрея Антужана с музыкальным моноспектаклем «Мост любви». В основе лежит рассказ Юрия Вяземского «Икебана на мосту».
Изразцовые печи и лепнина:
Одноклассники Юрка и Ленка полюбили друг друга, но это не мешало им постоянно ссориться, расставаться и возобновлять отношения. Однажды на скамейке они договорились, что через 20 лет на этом же месте и в то же время должны встретиться. Судьба распорядилась так, что влюбленные расстались, но не забыли друг друга. И вот Юрка решает пойти на свидание со своей Ленкой. Но он не знает, будет ли она ждать его.
Начало спектакля в 20:00 по адресу улица Красноармейская, 64. Стоимость билетов 1000-1200 рублей.
Как писали Юга.ру, «Один театр» откроет новый сезон спектаклем «Параллели». В репертуаре августа 15 спектаклей: «Преступление и наказание. Часть 1», «Невидимый Краснодар», «Пахлава глупости», PROГОН, «Тебя 2» и другие хиты.