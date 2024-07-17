Изразцовые печи и лепнина. Краснодарцев приглашают на новую экскурсию по старинным квартирам
Участники заглянут в квартиры Краснодара начала XX века. Прогулку проведет блогер и экскурсовод Динар Бурангулов (16+)
14 июля блогер и экскурсовод Динар Бурангулов сообщил о запуске новой прогулки «Старинные квартиры и интерьеры Екатеринодара».
Экскурсия посвящена старинным квартирам города и интерьерам дореволюционной эпохи, которые сохранились до наших дней. Участники увидят изразцовые печи, лепнину, росписи, антикварную мебель и многое другое. По словам Динара, эту экскурсию он готовил более двух лет.
Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:
В июле заплинировано три прогулки:
- 20 июля в 16:40
- 24 июля в 17:00
- 28 июля в 12:30
Динар Бурангулов с 2020 года ведет блог об архитектуре Краснодарского края и других регионов России. В 2021 году он начал водить экскурсии и открыл дворы и коммуналки Краснодара для туристов и местных жителей, позже появились прогулки по Майкопу. А на прошлой неделе прошли первые экскурсии по Новороссийску.
Узнать подробности и записаться можно в телеграм-канале «Kızıl Paşa».
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