Изразцовые печи и лепнина. Краснодарцев приглашают на новую экскурсию по старинным квартирам

Краснодарский край

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  • Историческое здание на улице Красной © Фото Gutaper, freepik.com
    Историческое здание на улице Красной © Фото Gutaper, freepik.com

Участники заглянут в квартиры Краснодара начала XX века. Прогулку проведет блогер и экскурсовод Динар Бурангулов (16+)

14 июля блогер и экскурсовод Динар Бурангулов сообщил о запуске новой прогулки «Старинные квартиры и интерьеры Екатеринодара».

Экскурсия посвящена старинным квартирам города и интерьерам дореволюционной эпохи, которые сохранились до наших дней. Участники увидят изразцовые печи, лепнину, росписи, антикварную мебель и многое другое. По словам Динара, эту экскурсию он готовил более двух лет.

Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:

В июле заплинировано три прогулки:

  • 20 июля в 16:40
  • 24 июля в 17:00
  • 28 июля в 12:30

Динар Бурангулов с 2020 года ведет блог об архитектуре Краснодарского края и других регионов России. В 2021 году он начал водить экскурсии и открыл дворы и коммуналки Краснодара для туристов и местных жителей, позже появились прогулки по Майкопу. А на прошлой неделе прошли первые экскурсии по Новороссийску. 

Узнать подробности и записаться можно в телеграм-канале «Kızıl Paşa».

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