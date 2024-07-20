В сети появился первый трейлер хоррора «Избавление» с Гленн Клоуз

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  • Кадр из трейлера к фильму «Избавление» © Скриншот видео с YouTube-канала LandFM
    Кадр из трейлера к фильму «Избавление» © Скриншот видео с YouTube-канала LandFM

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер хоррора Ли Дэниелса «Избавление» с Гленн Клоуз в главной роли (18+)

YouTube-канал LandFM поделился коротким роликом фильма «Другой человек» с русскими субтитрами. Номинант на «Оскар» Ли Дэниелс («Сокровище») выступил режиссером ленты. Андра Дэй («Маршалл»), Гленн Клоуз («Опасные связи»), Калеб Маклафлин («Очень странные дела» (Stranger Things), Моник («Сокровище»), Деми Синглтон («Король Ричард») и Онжаню Эллис («Военный ныряльщик») снялись в главных ролях. 

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Сюжет ленты рассказывает о матери-одиночке Эбони, которая переезжает с детьми в новый дом, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако сразу после их заселения начинают происходить паранормальные явления. Вскоре вся семья оказывается втянутой в борьбу за свои жизни и души.

Премьера фильма на Netflix запланирована на 30 августа.

Как писали Юга.ру, 20 июля в амфитеатре парка «Краснодар» стартует новый сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом.

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В сети появился первый трейлер хоррора «Избавление» с Гленн Клоуз
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