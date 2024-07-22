В Краснодаре 22 июля без света остались более 20 улиц

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Диспетчерская служба Краснодара поделилась списком адресов, где 22 июля не будет электричества. Ранее мэр вводил график отключений до 21 июля

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 июля в городе ограничат подачу электричества в период с 09:00 до 17:00.

Краснодарцы вышли на митинг из-за отключений электричества:

Света не будет по улицам:

  • Бабушкина;
  • Тургенева;
  • Красных Партизан;
  • Котовского;
  • Фадеева;
  • Демченко;
  • Гоголя;
  • Почтовая;
  • Островского;
  • Бородинская;
  • Новый переулок;
  • Атарбекова;
  • Воровского;
  • Гагарина;
  • Красноармейская;
  • Карасунская;
  • Коммунаров;
  • Горького;
  • Чапаева, 91;
  • Промышленная, 21/1;
  • Шевченко;
  • Фурманова.

Точные адреса и время отключений можно посмотреть на сайте.

Напомним, что краснодарцам обещали вернуть электричество после 21 июля. 

Как писали ранее Юга.ру, в Ейске жители по 12 часов сидят без света. Администрация не публикует график отключений электроэнергии.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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