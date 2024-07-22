В Краснодаре 22 июля без света остались более 20 улиц

Диспетчерская служба Краснодара поделилась списком адресов, где 22 июля не будет электричества. Ранее мэр вводил график отключений до 21 июля

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 июля в городе ограничат подачу электричества в период с 09:00 до 17:00.

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Света не будет по улицам: Бабушкина;

Тургенева;

Красных Партизан;

Котовского;

Фадеева;

Демченко;

Гоголя;

Почтовая;

Островского;

Бородинская;

Новый переулок;

Атарбекова;

Воровского;

Гагарина;

Красноармейская;

Карасунская;

Коммунаров;

Горького;

Чапаева, 91;

Промышленная, 21/1;

Шевченко;

Фурманова. Точные адреса и время отключений можно посмотреть на сайте.



Напомним, что краснодарцам обещали вернуть электричество после 21 июля.