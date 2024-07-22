В Краснодаре 22 июля без света остались более 20 улиц
Диспетчерская служба Краснодара поделилась списком адресов, где 22 июля не будет электричества. Ранее мэр вводил график отключений до 21 июля
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 22 июля в городе ограничат подачу электричества в период с 09:00 до 17:00.
Краснодарцы вышли на митинг из-за отключений электричества:
Света не будет по улицам:
- Бабушкина;
- Тургенева;
- Красных Партизан;
- Котовского;
- Фадеева;
- Демченко;
- Гоголя;
- Почтовая;
- Островского;
- Бородинская;
- Новый переулок;
- Атарбекова;
- Воровского;
- Гагарина;
- Красноармейская;
- Карасунская;
- Коммунаров;
- Горького;
- Чапаева, 91;
- Промышленная, 21/1;
- Шевченко;
- Фурманова.
Точные адреса и время отключений можно посмотреть на сайте.
Напомним, что краснодарцам обещали вернуть электричество после 21 июля.
Как писали ранее Юга.ру, в Ейске жители по 12 часов сидят без света. Администрация не публикует график отключений электроэнергии.
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