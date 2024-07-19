Школьники Краснодара смогут бесплатно передвигаться на восьми маршрутках

Мэрия Краснодара рассказала о бесплатных проездных для школьников города. Дети смогут использовать их на восьми маршрутах

19 июля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что школьники города бесплатно получат проездной на 50 поездок в месяц в общественном транспорте. Это связано с корректировкой подвоза к школам № 11 и № 66.

Дети смогут использовать его в восьми маршрутках:

№ 36 «Центральный колхозный рынок — улица Комарова»;

№ 42 «Юбилейный микрорайон — улица Ратной Славы»;

№ 48 «улица Комарова — улица Гидростроителей»;

№ 51 «улица Трудовой Славы — улица Академика Королёва»;

№ 58 «Комсомольский микрорайон — посёлок Берёзовый»;

№ 66 «улица Московская — улица Петра Кононыхина»;

№ 85 «улица Калинина — улица Тепличная»;

№ 96 «Центральный колхозный рынок — городская психиатрическая больница».

Также использовать проездной можно будет на двух пригородных маршрутах — № 146А «улица Гаврилова — посёлок Индустриальный — посёлок Победитель» и № 170А «улица Гаврилова — микрорайон Дивный посёлка Индустриального — посёлок Индустриальный».



Сегодня аналогичная соцподдержка для школьников действует в автобусах:

№ 19 «улица Благовещенская — улица Геннадия Казаджиева»;

№ 29 «Посёлок Колосистый — Центральный колхозный рынок»;

№ 32 «Бальнеолечебница — микрорайон Молодёжный»;

№ 38 «Юбилейный микрорайон — жилой район «Немецкая деревня»;

№ 46 «Центральный колхозный рынок — посёлок Плодородный»;

№ 56 «улица Екатеринодарская — улица Багряная»;

№ 75 «Юбилейный микрорайон — Мегацентр «Красная площадь»;

№ 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный»;

№ 83 «улица Екатеринодарская — посёлок Колосистый»;

№ 89 «улица Геннадия Казаджиева — улица Уральская»;

№ 91 «улица Семигорская — улица Академика Королева».

Такими проездными школьники могут пользоваться в троллейбусе № 4 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — жилой район «Немецкая деревня».

Проездную карту можно получить в пунктах выдачи «Электронный билет Кубани» по адресам:

Пашковская, 83;

Сормовская, 12/7;

Атарбекова, 5;

Выставочная, 6;

Полины Осипенко, 143.

При потере карты можно позвонить по телефонам: 274-07-47, 8(800)700-25-27.