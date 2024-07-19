Школьники Краснодара смогут бесплатно передвигаться на восьми маршрутках
Мэрия Краснодара рассказала о бесплатных проездных для школьников города. Дети смогут использовать их на восьми маршрутах
19 июля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что школьники города бесплатно получат проездной на 50 поездок в месяц в общественном транспорте. Это связано с корректировкой подвоза к школам № 11 и № 66.
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Дети смогут использовать его в восьми маршрутках:
- № 36 «Центральный колхозный рынок — улица Комарова»;
- № 42 «Юбилейный микрорайон — улица Ратной Славы»;
- № 48 «улица Комарова — улица Гидростроителей»;
- № 51 «улица Трудовой Славы — улица Академика Королёва»;
- № 58 «Комсомольский микрорайон — посёлок Берёзовый»;
- № 66 «улица Московская — улица Петра Кононыхина»;
- № 85 «улица Калинина — улица Тепличная»;
- № 96 «Центральный колхозный рынок — городская психиатрическая больница».
Также использовать проездной можно будет на двух пригородных маршрутах — № 146А «улица Гаврилова — посёлок Индустриальный — посёлок Победитель» и № 170А «улица Гаврилова — микрорайон Дивный посёлка Индустриального — посёлок Индустриальный».
Сегодня аналогичная соцподдержка для школьников действует в автобусах:
- № 19 «улица Благовещенская — улица Геннадия Казаджиева»;
- № 29 «Посёлок Колосистый — Центральный колхозный рынок»;
- № 32 «Бальнеолечебница — микрорайон Молодёжный»;
- № 38 «Юбилейный микрорайон — жилой район «Немецкая деревня»;
- № 46 «Центральный колхозный рынок — посёлок Плодородный»;
- № 56 «улица Екатеринодарская — улица Багряная»;
- № 75 «Юбилейный микрорайон — Мегацентр «Красная площадь»;
- № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный»;
- № 83 «улица Екатеринодарская — посёлок Колосистый»;
- № 89 «улица Геннадия Казаджиева — улица Уральская»;
- № 91 «улица Семигорская — улица Академика Королева».
Такими проездными школьники могут пользоваться в троллейбусе № 4 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — жилой район «Немецкая деревня».
Проездную карту можно получить в пунктах выдачи «Электронный билет Кубани» по адресам:
- Пашковская, 83;
- Сормовская, 12/7;
- Атарбекова, 5;
- Выставочная, 6;
- Полины Осипенко, 143.
При потере карты можно позвонить по телефонам: 274-07-47, 8(800)700-25-27.
Напомним, что в 2023 году в Краснодаре отменили автобусы для подвоза учеников в шесть школ города (№68, 83, 84, 99, 102, 106), а детям выдали абонементы на 50 поездок на общественном транспорте в месяц. На это в начале августа 2023 года обратила внимание депутат Госдумы Нина Останина и обратилась к губернатору Кубани.
В сентябре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте. Вскоре в Краснодаре прошел брифинг по итогам мониторинга школьного пассажиропотока. Сотрудник мэрии рассказал, что в городе используется 239 школьных автобусов вместо 299. Также он отметил, что подвоз школьников внутри города осуществлять не будут. По его словам, это не предусмотрено нормативными документами.
В конце сентября 2023 года родители краснодарских учеников попросили юристов вернуть школьные автобусы. Позже ситуацию прокомментировали в «МЦУ Краснодар». Там сказали, что для охвата всех школьников Прикубанского внутригородского округа, нуждающихся в подвозе, созданы новые маршруты № 32 и № 83, которые работают в рамках заключённых с перевозчиками брутто-контрактов, и изменены схемы движения действующих автобусных маршрутов № 38, № 56 и троллейбусного № 4.