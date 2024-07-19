Жара, ливни с градом и угроза пожаров: в Краснодарском крае объявили сразу три штормовых предупреждения

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Когда закончится аномальная жара и охладят ли регион прогнозируемые дожди. Рассказываем, какая погода будет в Краснодарском крае на выходных

18 июля Краснодарский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-22 м/с.

ЦГМС уточнил, что дожди пройдут в южной половине края, особенно в Мостовском, Отрадненском, Апшеронском, Лабинском и Новокубанском районах. При этом 20 июля дожди вероятны по всей территории, края кроме побережья Азовского моря.

Темно и жарко:

19 июля МЧС по Краснодарскому краю объявило еще два штормовых предупреждения — из-за сильной жары и угрозы пожаров. По данным ведомства, днем 20 июля в северной и восточной половинах края ожидается до +39 C°, а на Черноморском побережье между Анапой и Геленджиком — до +37 C°. МЧС также предупреждает о пожароопасности 4 и 5 классов 19 и 20 июля.

При этом ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что 19 июля антициклон сохранит на Кубани аномально жаркую погоду, а в субботу, 20 июля, гроза немного «охладит» регион до +34-36 C°.

Как писали Юга.ру, в этнокомплексе «Атамань» отменили мероприятия из-за жары. На ближайших выходных станица будет работать в парковом режиме. 

Анапа Геленджик Краснодар Погода Пожароопасность

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Жара, ливни с градом и угроза пожаров: в Краснодарском крае объявили сразу три штормовых предупреждения

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