Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Ингмара Бергмана

В Краснодаре 22 июля обсудят творчество шведского режиссера Ингмара Бергмана. Кинокритик расскажет о символизме в его фильмах (16+)

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 22 июля лекцию «Ингмар Бергман: экзистенциализм, символизм и лаконичность». На встрече участники разберутся в символах и метафорах его кинематографа, как устроены диалоги в фильмах и какими средствами ему удавалось раскрывать внутренний мир героев.

«В кинематографе Бергмана глубокие философские размышления переплетаются с психологическими портретами героев, терзаемых сомнениями, страхом и одиночеством. Бергман виртуозно владел искусством создания камерной атмосферы, где каждый взгляд, каждое слово и каждый жест имеют значение» — рассказала Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности можно по ссылке.

Ингмар Бергман — шведский режиссёр театра и кино, сценарист, писатель. Признан одним из величайших мастеров авторского кино. Среди наиболее известных фильмов «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Персона», «Час волка», «Шёпоты и крики», «Фанни и Александр». Основные темы творчества Ингмара Бергмана — кризисы религии, традиционной семьи и личности.

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