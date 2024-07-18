В сети появился трейлер фильма «Другой человек» со звездой «Мстителей»
Студия A24 выпустила трейлер «Другого человека». Главную роль сыграл Себастиан Стэн, получивший за неё награду на Берлинском кинофестивале (18+)
YouTube-канал HypeFilms поделился коротким дублированным роликом фильма «Другой человек». Аарон Шимберг («Связанные по жизни») выступил режиссером ленты. Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн сыграл главную роль и получил за неё приз на Берлинском кинофестивале.
Драмеди рассказывает об актёре Эдварде, страдающем от серьёзного генетического заболевания, изуродовавшего его лицо. Герою проводят сложную пластическую операцию, после чего он становится одержим Освальдом — мужчиной со схожим недугом. Эдвард не может понять, как новый знакомый умудряется быстро находить общий язык с людьми и завоёвывать их расположение.
Картину начнут показывать в кинотеатрах 20 сентября.
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