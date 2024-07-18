В сети появился трейлер фильма «Другой человек» со звездой «Мстителей»

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Студия A24 выпустила трейлер «Другого человека». Главную роль сыграл Себастиан Стэн, получивший за неё награду на Берлинском кинофестивале (18+)

YouTube-канал HypeFilms поделился коротким дублированным роликом фильма «Другой человек». Аарон Шимберг («Связанные по жизни») выступил режиссером ленты. Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн сыграл главную роль и получил за неё приз на Берлинском кинофестивале.

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