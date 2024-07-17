В буфете «Одного театра» краснодарцам покажут семейную комедию и триллер

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить два фильма. Кинопоказы пройдут в фойе «Одного театра» (12+)

20 июля в 17:00 состоится показ картины «Королевство полной луны» (12+). Это семейная комедия американского режиссера Уэса Андерсона. По сюжету двое влюбленных подростков Сэм Шикаски и Сьюзи Бишоп сбегают из детского лагеря. Вместе они ищут место, где были бы счастливы.

Кофейня «Тепло» анонсировала кинопоказы, которые пройдут на территории «Одного театра». 20 июля зрители смогут посмотреть и обсудить с ведущим два известных фильма.

20 июля в 20:00 покажут триллер «Порочные игры» (18+) корейского режиссера Пака Чхан-Ука. История начинается с таинственной смерти отца девушки по имени Индия. Место кормильца в семье занимает ее дядя, после чего в городе начинают исчезать люди.

Билеты на кинопоказы стоят 500 рублей. Запись по телефону: 8 (900) 260 0826. «Один театр» находится по адресу: улица Коммунаров, 268В.