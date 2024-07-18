В Краснодаре открылась выставка «Искусство реставрации»

В Краснодарском музее имени Фелицына покажут больше 70 отреставрированных экспонатов из стекла, керамики, металла, дерева и текстиля (0+)

17 июля Краснодарский музей имени Фелицына сообщил об открытии выставки «Искусство реставрации». В экспозицию вошли больше 70 артефактов из стекла, керамики, металла, дерева и текстиля. Впервые посетители смогут увидеть отреставрированное георгиевское знамя.

Выставка состоит из нескольких тематических разделов. В разделе «Уголок мастера» воссоздали интерьер мастерской: стул, стол, инструменты — кисти, краски, скальпели, иглы и многое другое.

В разделе «Живопись» представлены икона «Благовещение» IX века и лубочная картина «Казак Мамай». В секции «Реставрация естественно-научных коллекций» посетители увидят этапы реставрации на примерах чучел осетра и ондатры и палеонтологических находок.

Выставка будет работать до 29 сентября по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов 50-300 рублей.