Музей Коваленко приглашает краснодарцев на лекцию об искусстве Японии

Художественный музей им. Коваленко анонсировал на 20 июля лекцию о японской культуре. Кандидат исторических наук Александра Дружинина расскажет об истории и традициях, которые отражены в искусстве и символике страны, значении визуальных элементов и роли образов в японских праздниках.

Лектор также коснется стереотипов и предубеждений, связанных с Японией и японским национальным характером.

«Пришедших на встречу ждет небольшой подарок от лектора — перевод и чтение вашего имени на японском языке. Для этого оставьте своё имя в комментарии под постом», — говорится в телеграм-канале музея.

Лекция пройдет 20 июля в 18:00. Вход свободный. «Музейный дворик» находится по адресу: улица Красная, 11. Он расположен за зданием художественного музея им. Коваленко (Красная, 13) и прямо за летней студией телеканала «Кубань 24» на Пушкинской площади.