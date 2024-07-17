Музей Коваленко приглашает краснодарцев на лекцию об искусстве Японии
Лекция-демонстрация «Визуальные образы страны восходящего солнца» пройдет в «Музейном дворике». Спикер — кандидат исторических наук Александра Дружинина (12+)
Художественный музей им. Коваленко анонсировал на 20 июля лекцию о японской культуре.
Кандидат исторических наук Александра Дружинина расскажет об истории и традициях, которые отражены в искусстве и символике страны, значении визуальных элементов и роли образов в японских праздниках.
Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду:
Лектор также коснется стереотипов и предубеждений, связанных с Японией и японским национальным характером.
«Пришедших на встречу ждет небольшой подарок от лектора — перевод и чтение вашего имени на японском языке. Для этого оставьте своё имя в комментарии под постом», — говорится в телеграм-канале музея.
Лекция пройдет 20 июля в 18:00. Вход свободный. «Музейный дворик» находится по адресу: улица Красная, 11. Он расположен за зданием художественного музея им. Коваленко (Красная, 13) и прямо за летней студией телеканала «Кубань 24» на Пушкинской площади.
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