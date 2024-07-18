В Краснодаре откроется выставка художественного текстиля

В галерее «Арт-союз» 20 июля откроется выставка Юлии Поповой и Светланы Любимовой «Текстильный дуэт». Представлены работы, выполненные в техниках тканого гобелена и батика (6+)

Краснодарская галерея «Арт-союз» анонсировала на 20 июля открытие выставки Юлии Поповой и Светланы Любимовой «Текстильный дуэт». Авторов объединила любовь к древнейшим видам изобразительного искусства.

Будет представлено больше 50 работ, выполненных в техниках тканого гобелена и батика. В своих произведениях авторы пытаются создать внутреннюю гармонию, выраженную в материале.

Посетить выставку «Текстильный дуэт» можно до 6 августа по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.