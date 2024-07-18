В Краснодаре откроется выставка художественного текстиля

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарской галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарской галереи «Арт-союз»

В галерее «Арт-союз» 20 июля откроется выставка Юлии Поповой и Светланы Любимовой «Текстильный дуэт». Представлены работы, выполненные в техниках тканого гобелена и батика (6+)

Краснодарская галерея «Арт-союз» анонсировала на 20 июля открытие выставки Юлии Поповой и Светланы Любимовой «Текстильный дуэт». Авторов объединила любовь к древнейшим видам изобразительного искусства.

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Будет представлено больше 50 работ, выполненных в техниках тканого гобелена и батика. В своих произведениях авторы пытаются создать внутреннюю гармонию, выраженную в материале.

Посетить выставку «Текстильный дуэт» можно до 6 августа по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, художественный музей им. Коваленко анонсировал на 20 июля лекцию о японской культуре. Кандидат исторических наук Александра Дружинина расскажет об истории и традициях, которые отражены в искусстве и символике страны, значении визуальных элементов и роли образов в национальных праздниках.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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