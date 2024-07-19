В Японском саду Краснодара научат делать веер и плести из шнурков

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на занятия по изготовлению веера и плетению из бечёвки и бумажных шнурков (16+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 28 июля мастер-классы по рукоделию.

В 11:00 начнется занятие по созданию традиционного веера утива. Участники научатся делать аксессуар из простых материалов и расписывать его в традиционном стиле, а также узнают об истории развития живописи в Японии и её основных направлениях.

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В 15:00 начнется мастер-класс по мидзухики — древнему искусству плетения узлов из тонкой бечёвки и прессованных бумажных шнурков. Гостям расскажут о разных типах и цветах узлов, их значении и применении в японском этикете. Как сообщили организаторы, после занятия участники смогут применить эти навыки в оформлении открыток, писем, причёсок и многого другого.

Стоимость участия в одном мастер-классе 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают на новую экскурсию по старинным квартирам. Участники увидят изразцовые печи, лепнину, росписи, антикварную мебель и многое другое.

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