В Японском саду Краснодара научат делать веер и плести из шнурков

Краснодарцев приглашают на занятия по изготовлению веера и плетению из бечёвки и бумажных шнурков (16+)

В 11:00 начнется занятие по созданию традиционного веера утива. Участники научатся делать аксессуар из простых материалов и расписывать его в традиционном стиле, а также узнают об истории развития живописи в Японии и её основных направлениях.

В 15:00 начнется мастер-класс по мидзухики — древнему искусству плетения узлов из тонкой бечёвки и прессованных бумажных шнурков. Гостям расскажут о разных типах и цветах узлов, их значении и применении в японском этикете. Как сообщили организаторы, после занятия участники смогут применить эти навыки в оформлении открыток, писем, причёсок и многого другого.

Стоимость участия в одном мастер-классе 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».