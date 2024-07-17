В амфитеатре парка «Краснодар» бесплатно покажут новые фильмы и сериалы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

20 июля в амфитеатре парка «Краснодар» стартует новый сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом (6+)

На ближайших выходных в амфитеатре начнут показывать оригинальные ленты онлайн-кинотеатра KION.

Расписание кинопоказов:

  • 20 июля — фильм «Далёкие близкие» (12+) режиссера из Екатеринбурга Ивана Соснина с Евгением Сытым, Филиппом Авдеевым, Екатериной Агеевой, Еленой Яковлевой, Ириной Пеговой и Кириллом Кяро в главных ролях;
  • 20 июля — первые серии курортной комедии «Убойный отпуск» (18+) с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой;
  • 27 июля — мультфильм «Кентервильское привидение» (6+);
  • 27 июля — музыкальная драма «Je t’aime» (18+) со звездами российской эстрады;
  • 3 августа — комедия «Шаг к мечте: раз и навсегда» (16+);
  • 3 августа — первые серии сериала «Она такая классная» (18+) с Денисом Прытковым и Львом Зулькарнаевым;
  • 11 августа — мелодрама «Меньшее зло» (16+) с Алексеем Розиным и Виктором Добронравовым;
  • 11 августа — семейный фильм «Иван Семенов: школьный переполох» (6+)
  • 17 августа — преступная комедия «Дядя Леша» (16+) с Тимофеем Трибунцевым;
  • 17 августа — спортивная драма «Феррари» (18+) об основателе легендарного бренда с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях;
  • 24 августа — драма «Нина» (16+) от режиссера «Питер FM» Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро в главных ролях;
  • 24 августа — фэнтезийная комедия «Сергий против нечисти» (18+) с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко;
  • 31 августа — фильм «Иван Семенов: Большой поход» (6+);
  • 31 августа — триллер «Белый список» (18+) с Алексеем Серебряковым и Владимиром Аверьяновым.

«Дома надоело»:

Что нужно для посещения летнего кинотеатра

Киносеансы бесплатные. Для посещения достаточно пройти предварительную регистрацию (по ссылке из телеграм-канала парка) и подписаться на онлайн-кинотеатр KION. Месячную подписку можно оформить бесплатно — перед показом на входе в амфитеатр.

Как писали Юга.ру, с 18 июля по 14 августа в амфитеатре «Краснодара» пройдут четыре концерта Luminary. Организаторы привезут две программы — «Симфония любви и 1000 свечей» и «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».

Афиша Кино Кинопрокат МТС парк «Краснодар» Парки Развлечения

Новости

В нескольких районах Краснодара 17 июля на весь день отключили электричество
В амфитеатре парка «Краснодар» бесплатно покажут новые фильмы и сериалы
Ростовская АЭС устранила сбой: жители юга России почти сутки оставались без света
Музей Коваленко приглашает краснодарцев на лекцию об искусстве Японии
В Краснодаре детей бесплатно научат управлять памятью и вниманием
В Краснодаре покажут живопись и графику художника Геворка Шахбазяна

Лента новостей

Реклама на сайте