В амфитеатре парка «Краснодар» бесплатно покажут новые фильмы и сериалы
20 июля в амфитеатре парка «Краснодар» стартует новый сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом (6+)
На ближайших выходных в амфитеатре начнут показывать оригинальные ленты онлайн-кинотеатра KION.
Расписание кинопоказов:
- 20 июля — фильм «Далёкие близкие» (12+) режиссера из Екатеринбурга Ивана Соснина с Евгением Сытым, Филиппом Авдеевым, Екатериной Агеевой, Еленой Яковлевой, Ириной Пеговой и Кириллом Кяро в главных ролях;
- 20 июля — первые серии курортной комедии «Убойный отпуск» (18+) с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой;
- 27 июля — мультфильм «Кентервильское привидение» (6+);
- 27 июля — музыкальная драма «Je t’aime» (18+) со звездами российской эстрады;
- 3 августа — комедия «Шаг к мечте: раз и навсегда» (16+);
- 3 августа — первые серии сериала «Она такая классная» (18+) с Денисом Прытковым и Львом Зулькарнаевым;
- 11 августа — мелодрама «Меньшее зло» (16+) с Алексеем Розиным и Виктором Добронравовым;
- 11 августа — семейный фильм «Иван Семенов: школьный переполох» (6+)
- 17 августа — преступная комедия «Дядя Леша» (16+) с Тимофеем Трибунцевым;
- 17 августа — спортивная драма «Феррари» (18+) об основателе легендарного бренда с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях;
- 24 августа — драма «Нина» (16+) от режиссера «Питер FM» Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро в главных ролях;
- 24 августа — фэнтезийная комедия «Сергий против нечисти» (18+) с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко;
- 31 августа — фильм «Иван Семенов: Большой поход» (6+);
- 31 августа — триллер «Белый список» (18+) с Алексеем Серебряковым и Владимиром Аверьяновым.
«Дома надоело»:
Что нужно для посещения летнего кинотеатра
Киносеансы бесплатные. Для посещения достаточно пройти предварительную регистрацию (по ссылке из телеграм-канала парка) и подписаться на онлайн-кинотеатр KION. Месячную подписку можно оформить бесплатно — перед показом на входе в амфитеатр.
Как писали Юга.ру, с 18 июля по 14 августа в амфитеатре «Краснодара» пройдут четыре концерта Luminary. Организаторы привезут две программы — «Симфония любви и 1000 свечей» и «Величайшие саундтреки и 1000 свечей».