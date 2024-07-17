В амфитеатре парка «Краснодар» бесплатно покажут новые фильмы и сериалы

Что нужно для посещения летнего кинотеатра

Киносеансы бесплатные. Для посещения достаточно пройти предварительную регистрацию (по ссылке из телеграм-канала парка) и подписаться на онлайн-кинотеатр KION. Месячную подписку можно оформить бесплатно — перед показом на входе в амфитеатр.