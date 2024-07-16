Опубликован трейлер детектива «Город полумесяца» с Алеком Болдуином

Небольшой южный городок терроризирует безжалостный маньяк. Расследование идет очень медленно, а жертв становится всё больше. Главный детектив сталкивается с трудностями, когда его начинают преследовать ужасы прошлого. В итоге подозреваемыми становятся все полицейские, которые участвуют в деле.

Лента выйдет в мировой прокат 16 августа.