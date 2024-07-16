Опубликован трейлер детектива «Город полумесяца» с Алеком Болдуином
Студия Lionsgate представила трейлер детектива «Город полумесяца». Режиссером картины выступил Ар Джей Коллинз (18+)
YouTube-канал MelorFilm поделился коротким дублированным роликом фильма «Город полумесяца». Ар Джей Коллинз («Американский убийца») выступил режиссером ленты. Алек Болдуин, Терренс Говард, Ники Уилан, Исайя Моралес исполнили в картине ведущие роли.
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Лента выйдет в мировой прокат 16 августа.
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