Опубликован трейлер детектива «Город полумесяца» с Алеком Болдуином

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  • Кадр из трейлера к фильму «Город полумесяца» © Скриншот видео с YouTube-канала MelorFilm
    Кадр из трейлера к фильму «Город полумесяца» © Скриншот видео с YouTube-канала MelorFilm

Студия Lionsgate представила трейлер детектива «Город полумесяца». Режиссером картины выступил Ар Джей Коллинз (18+)

YouTube-канал MelorFilm поделился коротким дублированным роликом фильма «Город полумесяца». Ар Джей Коллинз («Американский убийца») выступил режиссером ленты. Алек Болдуин, Терренс Говард, Ники Уилан, Исайя Моралес исполнили в картине ведущие роли.

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Лента выйдет в мировой прокат 16 августа.

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