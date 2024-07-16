Сланцы, тазики и киндер-сюрпризы. Краснодарский экоцентр объявил сбор предметов для создания арт-объекта

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Экоцентр «Чистая среда» будет принимать ненужные вещи ежедневно до 10 августа. Рассказываем, какие предметы можно сдать

16 июля экоцентр «Чистая среда» объявил сбор ненужных предметов. Художница Елена Славных создаст из этих вещей арт-объект, который разместят во дворике экоцентра.

Что можно сдать:

  • детские игрушки (как мелкие киндер-сюрпризы, так и объемные);
  • зубные щетки;
  • сланцы или шлепанцы;
  • старую электронику (пульты, телефоны, мышки компьютерные);
  • тазики, пластиковую посуду и кухонную утварь;
  • очки без стекол;
  • расчески;
  • искусственные цветы.

Экоакция «Чистой среды»:

Вещи принимают с 12:00 до 20:00 до 10 августа. Для предметов будет стоять отдельный бокс.

Экоцентр «Чистая среда» находится по адресу: улица Одесская, 48В.

Как писали Юга.ру, «Чистая среда» открыла в Краснодаре бесплатную экобиблиотеку. Пока собрано 20 бестселлеров об экологии и природе.

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Сланцы, тазики и киндер-сюрпризы. Краснодарский экоцентр объявил сбор предметов для создания арт-объекта
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