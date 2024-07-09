В Краснодаре пройдет экологическая акция по сбору газет

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Краснодарский экоцентр проводит до 21 июля акцию по сбору ненужных газет. Из них потом создадут предметы декора

8 июля краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал акцию по сбору газет для повторного использования. Для них будет стоять отдельный бокс. Организаторы просят не складывать газеты в отдел с макулатурой.

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Собранные газеты передадут мастерице для создания предметов декора. Акция продлится до 21 июля по адресу улица Одесская, 48В. Приносить чистые газеты можно ежедневно с 12:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр проведет в июле бесплатные занятия по шитью. Жителей научат создавать изделия из джинсы.

Краснодар Экология

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В Краснодаре пройдет экологическая акция по сбору газет
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