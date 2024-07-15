«Чистая среда» открыла в Краснодаре бесплатную экобиблиотеку

В библиотеке «Чистой среды» собраны книги об экологии и природе для взрослых и детей

Пока в библиотеке собрано 20 бестселлеров — книги о свалках и перепотреблении, изменении климата, деревьях и исчезновении насекомых. Есть подборка детской литературы. В дальнейшем библиотека будет пополняться новыми изданиями.

12 июля экоцентр «Чистая среда» сообщил об открытии в Краснодаре библиотеки с книгами об экологии и природе. Она находится на втором этаже экоцентра, где обычно проходят мастер-классы и другие мероприятия.

«Со временем мы будем пополнять библиотеку, и вы можете нам в этом помочь. Если у вас есть прочитанные или ненужные книги об экологии, приносите их в Экоцентр, ведь так ещё больше людей смогут узнать, как помочь природе», — добавили в «Чистой среде».

Книги можно читать как на территории экоцентра, так и дома. Для этого необходимо оформить абонемент за 300 рублей в месяц. Это позволит брать две книги на срок до трех недель.

Экобиблиотека будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00. О визите необходимо заранее сообщить администратору по телефону: 8 (996) 535 48-52.