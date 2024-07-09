8 июля в четырех городах Краснодарского края установлен температурный рекорд
Синоптики зафиксировали 8 июля температурные рекорды в Краснодаре, Туапсе, Приморско-Ахтарске и Анапе
9 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что накануне в четырех городах Краснодарского края синоптики зафиксировали температурные рекорды.
Так, в Краснодаре 8 июля воздух прогрелся до 38,5 °С. Ранее максимальная температура в этот день была зафиксирована в 1955 году — 36,4 °С. В Туапсе установилась жара 34,1 °С, что на 0,2 °С выше, чем в 1986 году.
В Приморско-Ахтарске воздух прогрелся до 40,7 °С, что превысило рекорд 1996 года в 37 °С. В Анапе синоптики зафиксировали максимальные 38,6 °С, что аж на 5 °С выше рекордного показателя 1999 года.
Как писали Юга.ру, жара не пугает желающий попасть в Японский сад Краснодара. Ежедневно жители и гости города создают на входе очереди. Для ожидающих установили лавочки с навесом.