Жара в Краснодаре побила температурный рекорд 58-летней давности

Синоптик Михаил Леус рассказал , что 5 июня краснодарская жара превысила температурные достижения 1966 года. Воздух прогрелся до 35°С, что на а 0,8 °С выше прежнего рекорда.

Новый рекорд 5 июня также зафиксировали в Ростове-на-Дону. Там столбики термометров поднялись до 35,3 °С, что на 0,8 °С выше достижения, продержавшегося 103 года.



По данным синоптика, 6 июня на территории Кубани продолжит формироваться антициклон. Однако потоки в атмосфере развернутся на север, и в регион поступят менее тёплые воздушные массы. В Краснодаре в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На территории края местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха 6 июня в городе 30-32 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый.