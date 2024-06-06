Жара в Краснодаре побила температурный рекорд 58-летней давности
5 июня температура воздуха в Краснодаре достигла 35-37 °С. Жара побила рекорд 1966 года
Синоптик Михаил Леус рассказал, что 5 июня краснодарская жара превысила температурные достижения 1966 года. Воздух прогрелся до 35°С, что на а 0,8 °С выше прежнего рекорда.
Жара в Краснодаре:
Новый рекорд 5 июня также зафиксировали в Ростове-на-Дону. Там столбики термометров поднялись до 35,3 °С, что на 0,8 °С выше достижения, продержавшегося 103 года.
По данным синоптика, 6 июня на территории Кубани продолжит формироваться антициклон. Однако потоки в атмосфере развернутся на север, и в регион поступят менее тёплые воздушные массы. В Краснодаре в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На территории края местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Температура воздуха 6 июня в городе 30-32 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый.
Как писали ранее Юга.ру, в парках Краснодара можно бесплатно послушать оркестр.