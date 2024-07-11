В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Гадкий я 4»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к мультфильму «Гадкий я 4» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к мультфильму «Гадкий я 4» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В мировой прокат вышел мультфильм «Гадкий я 4» от студий Illumination и Universal Pictures (0+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 13 июля выход на экраны мультфильма ««Гадкий я 4». Ленту будут показывать в формате 2D под названием «Обычный вечер».

Читайте также:

Действие, как и прежде, строится вокруг Грю и его семьи, в которой пополнение — на свет появился Грю-младший. Однако покой семье только снится. Став мишенью беглого преступника Максима Ле Маля, герои вынуждены пуститься в бега. Конечно, помогать им вновь будут миньоны.

Лента стала прямым продолжением анимации «Гадкий я 3», вышедшей в 2017 году. Крис Рено выступил режиссером, он занимался созданием первых двух частей. 

Как писали Юга, в кинотеатрах Краснодара можно посмотреть мультфильм «Головоломка 2». Ленту показывают в форматах 2D и 3D под названием «Школа развития».

Афиша Дети Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Эксперты назвали самые популярные пешие маршруты Северного Кавказа
«Чистая среда» приглашает краснодарцев на экопикник в Чистяковскую рощу
В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Гадкий я 4»
В Краснодаре пройдет литературная встреча, посвященная самиздату
Горы, озера, храмы, скалы. В Краснодаре покажут фотовыставку «Родные просторы»
Спрос на курортное жилье в Краснодарском крае в бархатный сезон вырос на 56%

Лента новостей

Реклама на сайте