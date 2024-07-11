В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Гадкий я 4»

В мировой прокат вышел мультфильм «Гадкий я 4» от студий Illumination и Universal Pictures (0+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 13 июля выход на экраны мультфильма ««Гадкий я 4». Ленту будут показывать в формате 2D под названием «Обычный вечер».

Действие, как и прежде, строится вокруг Грю и его семьи, в которой пополнение — на свет появился Грю-младший. Однако покой семье только снится. Став мишенью беглого преступника Максима Ле Маля, герои вынуждены пуститься в бега. Конечно, помогать им вновь будут миньоны.

Лента стала прямым продолжением анимации «Гадкий я 3», вышедшей в 2017 году. Крис Рено выступил режиссером, он занимался созданием первых двух частей.