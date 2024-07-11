«Чистая среда» приглашает краснодарцев на экопикник в Чистяковскую рощу

День молодежи в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

День молодежи в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Краснодаре в июле пройдут три экопикника и книжных встречи под открытым небом. Ближайшее событие состоится 14 июля (12+)

5 июля краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал серию экопикников и книжных встреч в парке «Чистяковская роща». Организаторы отметили, что заявленные книги можно предварительно не читать — сотрудник экоцентра Ксения Лопункова кратко перескажет содержание, после чего начнется коллективное обсуждение с участниками встречи.

Расписание июля и список книг: 14 июля в 18:00 — «Страна отходов» Андрея Яковлева;

21 июля в 18:00 — «Необитаемая Земля» Дэвида Уоллес-Уэллса;

28 июля в 18:00 — «Гардероб наизнанку» Анастасии Приказчиковой. Вход свободный для всех желающих. Организаторы просят принести с собой перекус и воду. Необходима предварительная регистрация.