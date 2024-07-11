«Чистая среда» приглашает краснодарцев на экопикник в Чистяковскую рощу

Краснодарский край

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  • День молодежи в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    День молодежи в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Краснодаре в июле пройдут три экопикника и книжных встречи под открытым небом. Ближайшее событие состоится 14 июля (12+)

5 июля краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал серию экопикников и книжных встреч в парке «Чистяковская роща». 

Организаторы отметили, что заявленные книги можно предварительно не читать — сотрудник экоцентра Ксения Лопункова кратко перескажет содержание, после чего начнется коллективное обсуждение с участниками встречи.

Винтаж, украшения, керамика:

Расписание июля и список книг:

  • 14 июля в 18:00 — «Страна отходов» Андрея Яковлева;
  • 21 июля в 18:00 — «Необитаемая Земля» Дэвида Уоллес-Уэллса;
  • 28 июля в 18:00 — «Гардероб наизнанку» Анастасии Приказчиковой.

Вход свободный для всех желающих. Организаторы просят принести с собой перекус и воду. Необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр «Чистая среда» проведет в июле бесплатные занятия по шитью. Жителей научат создавать изделия из джинсы.

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