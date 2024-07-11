«Чистая среда» приглашает краснодарцев на экопикник в Чистяковскую рощу
В Краснодаре в июле пройдут три экопикника и книжных встречи под открытым небом. Ближайшее событие состоится 14 июля (12+)
5 июля краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал серию экопикников и книжных встреч в парке «Чистяковская роща».
Организаторы отметили, что заявленные книги можно предварительно не читать — сотрудник экоцентра Ксения Лопункова кратко перескажет содержание, после чего начнется коллективное обсуждение с участниками встречи.
Винтаж, украшения, керамика:
Расписание июля и список книг:
- 14 июля в 18:00 — «Страна отходов» Андрея Яковлева;
- 21 июля в 18:00 — «Необитаемая Земля» Дэвида Уоллес-Уэллса;
- 28 июля в 18:00 — «Гардероб наизнанку» Анастасии Приказчиковой.
Вход свободный для всех желающих. Организаторы просят принести с собой перекус и воду. Необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр «Чистая среда» проведет в июле бесплатные занятия по шитью. Жителей научат создавать изделия из джинсы.