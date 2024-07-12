Жители Новороссийска остались без воды из-за перебоев с электричеством
Почти весь Новороссийск остался без воды 12 июля. Воду жителям включат вечером на три часа
12 июля телеграм-канал «Водоканал Новороссийска» сообщил, что снизил подачу воды на 80%.
В сообщении сказано, что это произошло из-за провала напряжения на НСВ-4 подъема и отключения насосных агрегатов на Троицком групповом водопроводе.
«До сих пор сухой кран»:
Воду жителям Новороссийска включат 12 июля на три часа — с 18:00 до 21:00. А уже завтра, 13 июля, система водоснабжения будет работать в штатном режиме.
В комментариях под постом «Водоканала» местные жители жалуются, что не успели запастись водой, так как заранее их не предупредили об отключении, два человека пишут, что перебои с водой начались еще 6 июля.
Как писали Юга.ру, мэрия Новороссийска сообщила о веерном отключении электричества в центре города — свет будут отключать на 2-3 часа. Энергосистема юга не выдерживает нагрузку из-за сильной жары.