Жители Новороссийска остались без воды из-за перебоев с электричеством

Почти весь Новороссийск остался без воды 12 июля. Воду жителям включат вечером на три часа

В сообщении сказано, что это произошло из-за провала напряжения на НСВ-4 подъема и отключения насосных агрегатов на Троицком групповом водопроводе.

Воду жителям Новороссийска включат 12 июля на три часа — с 18:00 до 21:00. А уже завтра, 13 июля, система водоснабжения будет работать в штатном режиме.

В комментариях под постом «Водоканала» местные жители жалуются, что не успели запастись водой, так как заранее их не предупредили об отключении, два человека пишут, что перебои с водой начались еще 6 июля.