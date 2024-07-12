В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» против «Зенита»

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» 13 июля сыграют в матче за Суперкубок России

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 13 июля прямую трансляцию матча «быков» против «Зенита» в рамках Суперкубка России. Матч начнётся в 20:30. До начала игры для зрителей проведут программу с конкурсами и розыгрышами призов. Вход свободный.

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Как писали Юга.ру, 12 июля в парке «Краснодар» открыли вторую локацию «Парка облаков». Она находится между Японским садом и дубовой аллеей.

ФК «Краснодар» Футбол

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В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» против «Зенита»
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