В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» против «Зенита»
Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» 13 июля сыграют в матче за Суперкубок России
Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 13 июля прямую трансляцию матча «быков» против «Зенита» в рамках Суперкубка России. Матч начнётся в 20:30. До начала игры для зрителей проведут программу с конкурсами и розыгрышами призов. Вход свободный.
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