В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» против «Зенита»

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» 13 июля сыграют в матче за Суперкубок России

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 13 июля прямую трансляцию матча «быков» против «Зенита» в рамках Суперкубка России. Матч начнётся в 20:30. До начала игры для зрителей проведут программу с конкурсами и розыгрышами призов. Вход свободный.

Кубанский клуб впервые примет участие в матче за Суперкубок России. Эту возможность «Краснодар» получил за счёт завоевания серебряных медалей РПЛ.