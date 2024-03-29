В 2023 году вырубили 7 тыс. деревьев, в 2024-м посадят 2,5 тыс. Мэрия Краснодара рассказала об озеленении

На встрече с журналистами начальник отдела озеленения департамента городского хозяйства Константин Еремеев рассказал Юга.ру о вырубке и высадке деревьев в Краснодаре. В 2023 году администрация получила 7 тысяч порубочных билетов. При этом, в тот же год по программе восстановительного озеленения в городе появилось всего 2,5 тысяч насаждений. В 2024 году в Краснодаре также планируют высадить столько же деревьев и 15 тысяч кустарников.

«Нам, конечно, хотелось бы увеличить площадь озеленения, количество высаживаемых деревьев и кустарников. Но, к сожалению, особенно это касается центральной части города, не всегда получается высадить деревья, потому что существуют подземные, надземные коммуникации, также необходимо соблюдать нормативную видимость дорожных знаков, светофоров. Очень много требований, скажем так, которые ограничивают высадку деревьев. И, повторюсь, в центральной части города не всегда это возможно сделать», — сообщил специалист СМИ.

Еремеев заявил, что в столице Кубани высадкой деревьев занимаются с конца марта, но при отсутствии низких температур. В это время года начинает вегетационный период, который зависит от климата. За муниципальный счет деревья чаще высаживают осенью. Однако если насаждение не приживается и погибает, то подрядчик обязан высадить новое.

По его словам, существует вида обрезки дерева — формовочная, санитарная и омолаживающая. Последние две проходят в начале или в конце периода активного сокодвижения — ранней весной или поздней осенью. Санитарная обрезка допускается круглогодично.