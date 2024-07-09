В Краснодарском крае и Ростовской области 268 тысяч человек остались без света — Минэнерго РФ
В Краснодарском крае без света до сих пор остаются 42 тысячи человек, а в Ростовской области — 226 тысяч. Энергосистема юга не выдерживает нагрузку из-за сильной жары
9 июля телеграм-канал Минэнерго РФ сообщил, что в Краснодарском крае отключения света затронули более 325 тысяч человек. За какой период, ведомство не уточнило, добавив, что в регионе 42 тысячи человек остаются без электроснабжения до сих пор. Это связано с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами.
Сегодня же мэрия Новороссийска сообщила о веерном отключении электричества в центре города — свет будут отключать на 2-3 часа.
Песок в воздухе и болото вместо дороги:
«Мера вынужденная. Делается для того, что избежать масштабных аварий», — сообщает МЦУ Новороссийска.
8 и 9 июля МЦУ Геленджика сообщило о многочисленных сбоях в электроэнергии. Свет отключали в селе Дивноморское и хуторе Джанхот, а также в микрорайоне Толстый Мыс.
Сразу в трех пригородах Анапы жители остались без света — поселке Сукко, Витязево и станице Гостагаевской. 9 июля ЕДДС Краснодара сообщила, что жители 28 улиц остались без света.
В соседней Ростовской области также введен график временного отключения электроэнергии. На данный момент 226,3 тысяч человек остаются без света.
Как писали Юга.ру, 8 июля в четырех округах Краснодара отключили свет. Из-за этого в городе не работали сразу 25 светофоров.