В Краснодарском крае и Ростовской области 268 тысяч человек остались без света — Минэнерго РФ

В Краснодарском крае без света до сих пор остаются 42 тысячи человек, а в Ростовской области — 226 тысяч. Энергосистема юга не выдерживает нагрузку из-за сильной жары

9 июля телеграм-канал Минэнерго РФ сообщил, что в Краснодарском крае отключения света затронули более 325 тысяч человек. За какой период, ведомство не уточнило, добавив, что в регионе 42 тысячи человек остаются без электроснабжения до сих пор. Это связано с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами.

Сегодня же мэрия Новороссийска сообщила о веерном отключении электричества в центре города — свет будут отключать на 2-3 часа.