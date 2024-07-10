«До сих пор сухой кран». Более 10 тысяч жителей Темрюкского района остались без воды

Краснодарский край

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  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

Жители двух сельских поселений Темрюкского района жалуются, что воды нет уже две недели. Администрация отремонтировала трубопровод, но ситуация не изменилась

8 июля телеграм-канал администрации Темрюкского района сообщил, что 6 июля произошел порыв магистрального трубопровода. Без воды остались жители двух сельских поселений — Запорожского и Фонталовского. 

«Организован подвоз воды жителям населенных пунктов района, в которых было ограничено водоснабжение. Всего доставлено более 130 тысяч литров воды. Также установлено 47 емкостей с водой», — добавили в администрации. 

Минэнерго РФ:

Также в сообщении сказано, что ремонтные работы уже завершены, ведется наполнение резервуаров. Первое время возможны перебои с водой — ее продолжают подвозить жителям.

Однако днем ранее, 7 июля, телеграм-канал «Темрюк инфо» опубликовал жалобу одной из местных жительниц. Женщина пишет, что воды нет больше недели. Пост собрал более 100 комментариев — жители жалуются, что перебои с водой происходят каждый год.

  • «Заколебали. Неужели нельзя все сделать один раз по совести. Лето на улице. Жара 40. А каждый год одно и то же».
  • «Подвоз воды был организован через 33 часа после аварии!»
  • «Трубы водопроводные поменяли бы лучше, а то парки все переделывают».
  • «Зато тариф за воду поднимают очень высоко. За такие деньги которые платят люди, вода должна бежать золотая и не заканчиваться».

Этот же телеграм-канал опубликовал видео из приюта для животных «Уютный домик Галины» в станице Фонталовской. На кадрах видно, как стая собак бегает вокруг пустых мисок.

9 июля телеканал «Кубань 24» выпустил сюжет о ситуации с водоснабжением в Темрюкском районе. В ресурсоснабжающей компании журналистам сообщили, что аварии происходят из-за нагрузки — летом люди пользуются водой чаще. Администрация пообещала провести ремонт в течение недели.

Как писали Юга.ру, в Геленджике из-за засухи уменьшают напор воды в домах. Люди жалуются, что воды нет совсем.

Аварии Водоснабжение Геленджик Темрюкский район

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