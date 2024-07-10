«До сих пор сухой кран». Более 10 тысяч жителей Темрюкского района остались без воды

Жители двух сельских поселений Темрюкского района жалуются, что воды нет уже две недели. Администрация отремонтировала трубопровод, но ситуация не изменилась

«Организован подвоз воды жителям населенных пунктов района, в которых было ограничено водоснабжение. Всего доставлено более 130 тысяч литров воды. Также установлено 47 емкостей с водой», — добавили в администрации.

8 июля телеграм-канал администрации Темрюкского района сообщил , что 6 июля произошел порыв магистрального трубопровода. Без воды остались жители двух сельских поселений — Запорожского и Фонталовского.

Также в сообщении сказано, что ремонтные работы уже завершены, ведется наполнение резервуаров. Первое время возможны перебои с водой — ее продолжают подвозить жителям.

Однако днем ранее, 7 июля, телеграм-канал «Темрюк инфо» опубликовал жалобу одной из местных жительниц. Женщина пишет, что воды нет больше недели. Пост собрал более 100 комментариев — жители жалуются, что перебои с водой происходят каждый год.