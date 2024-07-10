«До сих пор сухой кран». Более 10 тысяч жителей Темрюкского района остались без воды
Жители двух сельских поселений Темрюкского района жалуются, что воды нет уже две недели. Администрация отремонтировала трубопровод, но ситуация не изменилась
8 июля телеграм-канал администрации Темрюкского района сообщил, что 6 июля произошел порыв магистрального трубопровода. Без воды остались жители двух сельских поселений — Запорожского и Фонталовского.
«Организован подвоз воды жителям населенных пунктов района, в которых было ограничено водоснабжение. Всего доставлено более 130 тысяч литров воды. Также установлено 47 емкостей с водой», — добавили в администрации.
Также в сообщении сказано, что ремонтные работы уже завершены, ведется наполнение резервуаров. Первое время возможны перебои с водой — ее продолжают подвозить жителям.
Однако днем ранее, 7 июля, телеграм-канал «Темрюк инфо» опубликовал жалобу одной из местных жительниц. Женщина пишет, что воды нет больше недели. Пост собрал более 100 комментариев — жители жалуются, что перебои с водой происходят каждый год.
- «Заколебали. Неужели нельзя все сделать один раз по совести. Лето на улице. Жара 40. А каждый год одно и то же».
- «Подвоз воды был организован через 33 часа после аварии!»
- «Трубы водопроводные поменяли бы лучше, а то парки все переделывают».
- «Зато тариф за воду поднимают очень высоко. За такие деньги которые платят люди, вода должна бежать золотая и не заканчиваться».
Этот же телеграм-канал опубликовал видео из приюта для животных «Уютный домик Галины» в станице Фонталовской. На кадрах видно, как стая собак бегает вокруг пустых мисок.
9 июля телеканал «Кубань 24» выпустил сюжет о ситуации с водоснабжением в Темрюкском районе. В ресурсоснабжающей компании журналистам сообщили, что аварии происходят из-за нагрузки — летом люди пользуются водой чаще. Администрация пообещала провести ремонт в течение недели.
Как писали Юга.ру, в Геленджике из-за засухи уменьшают напор воды в домах. Люди жалуются, что воды нет совсем.