В краснодарском Одном театре представили новый спектакль. Он интерактивный и о проблемах города

Он посвящен различным городским проблемам. Всё начинается с курьера, который из сумки в цветах флага Краснодара вытягивает шесть случайных номеров. Под каждым из них — монолог. Так, о доступной среде, рассказывает парень в инвалидном кресле. Зрители обсуждают каждую проблему и в конце голосуют за ту, которую нужно «отправить курьером в администрацию», то есть решить в первую очередь.

«В любом большом городе все друг другу мешают. Все чего-то хотят. Вопрос в том, как говорить о них и быть услышанными. Для этого мы здесь и собрались» — так описывают новый спектакль в социальных сетях театра.

Очередной показ «Невидимого Краснодара» пройдет 23 декабря в 20:30. Стоимость билетов 1 тыс. рублей. Приобрести можно на официальном сайте театра.

Как писали Юга.ру, репертуар еще двух театров пополнился новыми постановками. Так, в Молодежке состоялась премьера спектакля «Материнское поле» по одноименному произведению киргизского писателя Чингиза Айтматова. А в Краснодарском театре драмы прошли показы «Собачьего сердца» по повести Михаила Булгакова.