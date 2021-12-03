В краснодарском Одном театре представили новый спектакль. Он интерактивный и о проблемах города

Краснодарский край

Распечатать

  • Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Одном театре 1 декабря состоялась премьера урбанистического интерактивного спектакля «Невидимый Краснодар»

Он посвящен различным городским проблемам. Всё начинается с курьера, который из сумки в цветах флага Краснодара вытягивает шесть случайных номеров. Под каждым из них — монолог. Так, о доступной среде, рассказывает парень в инвалидном кресле. Зрители обсуждают каждую проблему и в конце голосуют за ту, которую нужно «отправить курьером в администрацию», то есть решить в первую очередь.

«В любом большом городе все друг другу мешают. Все чего-то хотят. Вопрос в том, как говорить о них и быть услышанными. Для этого мы здесь и собрались» — так описывают новый спектакль в социальных сетях театра.

Очередной показ «Невидимого Краснодара» пройдет 23 декабря в 20:30. Стоимость билетов 1 тыс. рублей. Приобрести можно на официальном сайте театра.

Как писали Юга.ру, репертуар еще двух театров пополнился новыми постановками. Так, в Молодежке состоялась премьера спектакля «Материнское поле» по одноименному произведению киргизского писателя Чингиза Айтматова. А в Краснодарском театре драмы прошли показы «Собачьего сердца» по повести Михаила Булгакова.

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Театры

Новости

Для покупки авиабилета QR-код не понадобится, но без него улететь все равно не получится
В Краснодаре Вера Тихонова представит свою книгу о принятии смерти
В краснодарском Одном театре представили новый спектакль. Он интерактивный и о проблемах города
До конца года в 400 домах Адыгеи появится газ
На участке трассы Джубга — Сочи у Головинки ввели реверсивное движение
На выходных жителей Кубани ждет тепло и небольшие дожди

Лента новостей

«Я помогаю, но этого мало»
Сегодня, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
В Краснодаре собираются построить еще два детских сада
Вчера, 19:56
В Краснодаре собираются построить еще два детских сада
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте